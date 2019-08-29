'Kahvaltı yumurtasız olmaz!' diyenler için salatadan sandviçe yumurtalı tarifler
Çok doyurucu ve besleyici olan yumurta, günün her öğününde yemeklerimizde bulunan yumurta özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı. Sizin için özellikle hafta sonu için kahvaltı masanızı şenlendirecek nefis yumurtalı tarifler hazırladık. Denemez misiniz?
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Yumurtalı domates dolması tarifi
Domates ve yumurta ikilisi kahvaltılarımızda olmazsa olmaz lezzetlerden. Sizin için bu iki şahane lezzeti tek bir tabakta buluşturan şahane bir kahvaltılık hazırladık. Görüntüsünü ve sunumunu da herkesin çok beğeneceği yumurtalı domates dolması tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...
Hafta sonu kahvaltısına arkadaşlarınızı çağırmanıza vesile olacak çok güzel bir tarifimiz var: Fırında sebzeli poşe yumurta. Sebze ve yumurta sayesinde çok doyurucu bir o kadar da enerji verici farklı bir lezzet. Vejetaryen bir öğün olabilecek bu tarifin yapımı ise basit ve zevkli… İşte fırında sebzeli poşe yumurta tarifi…
Kısaca yumurta salatası olarak açıklayabileceğimiz nergizleme, Diyarbakır yöresine ait bir tarif. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde ya da kahvaltılarda tüketilebilen ve çayın yanında pek güzel giden salatamızın yapımı çok kolay. Aşağıda yazılan malzemelere ek olarak kendiniz de ekstra malzeme koyarak salatanızı çeşitlendirebilirsiniz…
Kayganayı açıklamak için sebzeli krep ya da omlet diyebiliriz. Birçoğumuzun evinde yapılır ama özünde Karadeniz mutfağına ait bir tariftir. İçindeki taze soğan, maydanoz ve dereotuyla oldukça da sağlıklı ve lezzetli olan kaygananın yapımı çok kolay. İşte tarifi…
Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.
Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!
Kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz, çok lezzetli bir yumurta tarifimiz var. Domates ve maydanoz eşliğinde fırında pişireceğiniz yumurtalarınızın lezzetine doyamayacaksınız. Hele bir de içine tazecik bir parça ekmek batırdınız mı... Sofralarınızı süsleyecek bu tarifi mutlaka siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşmalısınız.
Yumurta kahvaltıların şanı olduğu gibi diğer öğünlerde de pratik fakat besleyici yemekler arayanların gözdesi. “Yemek yoksa bir yumurta kırıveririz” diye de özetleyebileceğimiz bu durumun en güzel örneklerinden biri kıymalı yumurta. Çok fazla uğraşmadan lezzetli bir yemek yapmak isteyenlerin gözdesi kıymalı yumurtanın tarifi hemen aşağıda…
Fransızların meşhur sandviçleridir croque monsieur ve croque madame. Bu tost tarifini hazırlarken biz de croque madame'dan ilham aldık. Yumurtası ve salamıyla tek başına bir kahvaltı değerindeki bu tostu mutlaka denemelisiniz. Tarifi hemen burada...
Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırarak yapılan nefis bir omlet tarifimiz var sizin için. Taze soğanla lezzetlenen, puf puf kabaran bu omleti sadece kahvaltılarınızda değil günün diğer öğünlerinde de sofranızda zevkle misafir edebilirsiniz. İşte mutlaka denemeniz gereken taze soğanlı pofuduk omlet tarifi...
Ev ekonomisi denince akla ilk gelen şeylerden biri artan yiyeceklerden yapılan lezzetler oluyor. Bu lezzetler listesinin başında da muhtemelen yumurtalı ekmek geliyor. Bayat ekmekle yapılan ve şölen sofralarına yakışan bir tadı olan yumurtalı ekmeğin tarifi, püf noktaları eşliğinde hemen aşağıda yer alıyor.