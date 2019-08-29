'Kahvaltı yumurtasız olmaz!' diyenler için salatadan sandviçe yumurtalı tarifler

Fırında sebzeli poşe yumurta tarifi Hafta sonu kahvaltısına arkadaşlarınızı çağırmanıza vesile olacak çok güzel bir tarifimiz var: Fırında sebzeli poşe yumurta. Sebze ve yumurta sayesinde çok doyurucu bir o kadar da enerji verici farklı bir lezzet. Vejetaryen bir öğün olabilecek bu tarifin yapımı ise basit ve zevkli… İşte fırında sebzeli poşe yumurta tarifi…