Nergizleme tarifi

Kısaca yumurta salatası olarak açıklayabileceğimiz nergizleme, Diyarbakır yöresine ait bir tarif. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde ya da kahvaltılarda tüketilebilen ve çayın yanında pek güzel giden salatamızın yapımı çok kolay. Aşağıda yazılan malzemelere ek olarak kendiniz de ekstra malzeme koyarak salatanızı çeşitlendirebilirsiniz…
Öncelikle küçük bir sos tenceresinde yumurtaları 6-7 dakika haşlayın.
Haşladıktan sonra kabuklarını soyun ve yumurtaları dilediğiniz gibi kesin.
Yarım demet maydanozu, taze soğanı ve kuru soğanı doğrayın ardından tüm baharatları ve yumurtayı da ekleyin.
Derin bir kapta karıştırdıktan sonra servis tabaklarına alabilirsiniz. Afiyet olsun…