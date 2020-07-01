MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menülerİtalya'dan misafirleriniz var! Hepsi birbirinden nefis 8 risotto tarifi
GeriLezizz Menüler İtalya'dan misafirleriniz var! Hepsi birbirinden nefis 8 risotto tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 16:18,

İtalya'dan misafirleriniz var! Hepsi birbirinden nefis 8 risotto tarifi

İtalyan mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerdendir risotto. İtalyanca pirinç anlamına gelen “riso”dan türeyen risotto, özel bir tür pirinçle yapılan, nişastası dışına çıkmış bu nedenle ağdalı bir kıvam almış yemeklerin genel adıdır. Risotto içindeki malzemeye göre adlandırılabileceği gibi “risotto alla Milanese” örneğinde olduğu üzere İtalya’nın farklı şehirlerinin isimlerini de alabilir. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi enfes risotto tarifleriyle baş başa bırakalım…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Kestane mantarlı risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Kestane mantarlı risotto tarifi

Risotto bir tür pirinç yemeği. Özelliği bol nişastalı Arborio pirinciyle yapılması ve pirincin nişastasının yüzeye çıkmasıyla yumuşacık bir kıvama sahip olması. Risotto’yu aklınıza gelen birçok malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz ama biz bu tarifimizde kestane mantarlı risotto’yu denedik çok da beğendik. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Safranlı risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Safranlı risotto tarifi

Safran dünyanın en değerli ve en pahalı baharatlarından biri. Rengi ve lezzetiyle içine girdiği her yemekte fark yaratan safranı bu kez risotto’da kullanalım dedik. Ortaya gerçekten çok başarılı bir sonuç çıktı. Bol peynirli sapsarı safranlı risotto’yu gören de tadına bakan da çok beğenecek. Mutlaka denemeniz gereken bu tarifi aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Patlıcanlı risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Patlıcanlı risotto tarifi

Risotto, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden. Pirincin nişastasını salıp püremsi bir kıvama gelmesiyle oluşan, içine eklenen çeşitli malzemelerle lezzeti katlanan risotto’yu siz de evinizde yapabilirsiniz. Biz bugün yazın da yaklaşmasının etkisiyle patlıcanlı bir risotto yapmaya karar verdik. Tarifimiz aşağıda, denemek istemez misiniz?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4
Abone Olgoogle-news
5Kepekli risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Kepekli risotto tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmezi risottoyu bir de kepekli pirinçle deneyin! Hem sağlığı hem de lezzeti aynı tabakta buluşturan kepekli risotto'nun yapılışının bildiğimiz risotto'dan pek farkı yok. Lezzetini biber ve parmesandan alan kepekli risotto tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi

Tavuk deyip geçmeyin, ona sadece tavaya atıp kızartıp sofraya koyacağınız bir yiyecek gibi bakmaktan vazgeçin. Çünkü biraz hayal gücü biraz da farklı bakış açılarıyla tavukla mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Sizin için bu kez tavuğu karamelize soğanla eşleyip risotto'da kullanmayı denedik. Çok da güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizden eminiz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Mantarlı ve jambonlu risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Mantarlı ve jambonlu risotto tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin risotto'yu bir de mantarlı ve jambonlu deneyin. Biz tarifimizin lezzetinden çok eminiz. Sizin de mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Tekniğini doğru takip ettiğinizde yapamamanız mümkün olmayan mantarlı risotto'nun malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi