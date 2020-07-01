İtalya'dan misafirleriniz var! Hepsi birbirinden nefis 8 risotto tarifi

Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi Tavuk deyip geçmeyin, ona sadece tavaya atıp kızartıp sofraya koyacağınız bir yiyecek gibi bakmaktan vazgeçin. Çünkü biraz hayal gücü biraz da farklı bakış açılarıyla tavukla mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Sizin için bu kez tavuğu karamelize soğanla eşleyip risotto'da kullanmayı denedik. Çok da güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizden eminiz...