İtalya'dan misafirleriniz var! Hepsi birbirinden nefis 8 risotto tarifi
İtalyan mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerdendir risotto. İtalyanca pirinç anlamına gelen “riso”dan türeyen risotto, özel bir tür pirinçle yapılan, nişastası dışına çıkmış bu nedenle ağdalı bir kıvam almış yemeklerin genel adıdır. Risotto içindeki malzemeye göre adlandırılabileceği gibi “risotto alla Milanese” örneğinde olduğu üzere İtalya’nın farklı şehirlerinin isimlerini de alabilir. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi enfes risotto tarifleriyle baş başa bırakalım…
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Kestane mantarlı risotto tarifi
Risotto bir tür pirinç yemeği. Özelliği bol nişastalı Arborio pirinciyle yapılması ve pirincin nişastasının yüzeye çıkmasıyla yumuşacık bir kıvama sahip olması. Risotto’yu aklınıza gelen birçok malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz ama biz bu tarifimizde kestane mantarlı risotto’yu denedik çok da beğendik. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Safran dünyanın en değerli ve en pahalı baharatlarından biri. Rengi ve lezzetiyle içine girdiği her yemekte fark yaratan safranı bu kez risotto’da kullanalım dedik. Ortaya gerçekten çok başarılı bir sonuç çıktı. Bol peynirli sapsarı safranlı risotto’yu gören de tadına bakan da çok beğenecek. Mutlaka denemeniz gereken bu tarifi aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.
Risotto, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden. Pirincin nişastasını salıp püremsi bir kıvama gelmesiyle oluşan, içine eklenen çeşitli malzemelerle lezzeti katlanan risotto’yu siz de evinizde yapabilirsiniz. Biz bugün yazın da yaklaşmasının etkisiyle patlıcanlı bir risotto yapmaya karar verdik. Tarifimiz aşağıda, denemek istemez misiniz?
İtalyan mutfağının vazgeçilmezi risottoyu bir de kepekli pirinçle deneyin! Hem sağlığı hem de lezzeti aynı tabakta buluşturan kepekli risotto'nun yapılışının bildiğimiz risotto'dan pek farkı yok. Lezzetini biber ve parmesandan alan kepekli risotto tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin...
Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi
Tavuk deyip geçmeyin, ona sadece tavaya atıp kızartıp sofraya koyacağınız bir yiyecek gibi bakmaktan vazgeçin. Çünkü biraz hayal gücü biraz da farklı bakış açılarıyla tavukla mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Sizin için bu kez tavuğu karamelize soğanla eşleyip risotto'da kullanmayı denedik. Çok da güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizden eminiz...
İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin risotto'yu bir de mantarlı ve jambonlu deneyin. Biz tarifimizin lezzetinden çok eminiz. Sizin de mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Tekniğini doğru takip ettiğinizde yapamamanız mümkün olmayan mantarlı risotto'nun malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...