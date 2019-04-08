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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pilav Tarifleri>Patlıcanlı risotto tarifi
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Patlıcanlı risotto tarifi

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Patlıcanlı risotto tarifi

Risotto, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden. Pirincin nişastasını salıp püremsi bir kıvama gelmesiyle oluşan, içine eklenen çeşitli malzemelerle lezzeti katlanan risotto’yu siz de evinizde yapabilirsiniz. Biz bugün yazın da yaklaşmasının etkisiyle patlıcanlı bir risotto yapmaya karar verdik. Tarifimiz aşağıda, denemek istemez misiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gram Arborio pirinci
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1-1,5 litre tavuk suyu
  • 2 adet bostan patlıcanı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı toz parmesan
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Patlıcanları közleyin. Kabuklarını soyup doğrayın ve bir kenara alın.

Soğan ve sarımsakları incecik doğrayın.

Tavuk suyunu ısıtın.

Tencerede kızdırdığınız zeytinyağına soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Soğanlar yumuşayınca sarımsakları da ekleyip bir-iki kez daha çevirin.

Ardından pirinçleri ekleyip 2-3 dakika kadar kavurun.

Pirinçlerin üzerine elma sirkesini ekleyip tamamen buharlaşana kadar bekleyin.

Doğradığınız patlıcanları, tuzu ve karabiberi de ekleyip hepsini güzelce harmanlayın.

1 kepçe tavuk suyunu pirinçlerin üzerine ekleyin. Pirinçler suyu tamamen çekene kadar pişirin.

Aynı işlemi yeniden yapın. Pirinçler istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar bu işlemi sürdürün.

En son seferde risotto’nuz biraz sulu kalmalı, pilav gibi olmamalı.

Tencereyi ocaktan alıp içine toz parmesanı ekleyin.

Karıştırıp 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra kızarmış patlıcan dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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