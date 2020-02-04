Her sabah geliyorlar, kahvaltıda yiyorlar

Kayaalp şöyle devam etti: “Ayrıca büryanı yurt dışına Türkiye’nin çeşitli illerine de göndermekteyiz. Bunu bir müddet şokladıktan sonra yurt dışına veya Türkiye’nin farklı illerine göndermekteyiz. Büryan kebabımız yurt dışında da büyük bir rağbet gördü. Yurt dışına gönderdiğimiz büryanların tadına bakanlar tekrar tekrar istiyorlar.”