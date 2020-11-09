Gaziantep'in en renkli nohutçusu... Yemek için yurtdışından gelen var

“Nusret Gökçe ete tuz atarken ben de nohut dürümüne biber atarım” Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati üzerine toplayan Nihat Oğuz, Nusret Gökçe’yi görmek istediğini ve beraber Nusret Gökçe'nin ete tuz atma tarzıyla beraber bir video çekmek istediğini ifade ederek, “Bu işe başladığımda sosyal medya hesaplarım yoktu. Akılsız bir telefonum vardı. Daha sonra akıllı bir telefon aldım. Mahalle mahalle gezerek bağıra çağıra nohut dürümü satmaya başladım. Allah’a şükür kazandım. Sokaklarda sloganlarımı söyleyerek satıyorum. Sloganım ise ‘Seda Sayan bile yedi buradan’ diye bağırarak dürümleri pazarlıyorum. 2 yıldır Seda Sayan’ı dilimden düşürmüyorum. Seda Sayan’ı da çok seviyorum. Onunla inşallah İstanbul’da Gaziantep’te buluşmayı çok arzuluyorum. Bir de Nusret Gökçe ile bulaşmak istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum, onu görmek istiyorum. Her gün videolarını izliyorum. Her şeyini izliyorum, takip ediyorum. İnşallah onunla bir gün İstanbul’da ete kendine has tarzıyla tuz atarken ben de ete onun tarzıyla biber atmayı istiyorum. Nusret Gökçe seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.