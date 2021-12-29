MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiFarklı Ülkelerin Farklı Yılbaşı Yemekleri
Geriİncili Gastronomi Rehberi Farklı Ülkelerin Farklı Yılbaşı Yemekleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 12:50 | 

Farklı Ülkelerin Farklı Yılbaşı Yemekleri

Farklı ülkelerin yılbaşında olmazsa olmaz yemekleri;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Lübnan-Tabbouleh

Lübnan-Tabbouleh

İnce bulgur, limon suyu, fıstık, nane, soğan ve domates suyuyla yapılan, bizim kısırı andıran Tabbouleh, Lübnan mutfağının gözde yemeklerinden biri.
2Avusturya-Lebkuchen

Avusturya-Lebkuchen

Zencefilli kurabiye diyebileceğimiz Lebkuchen, Avusturya'da yılbaşı kurabiyesi olarak da anılıyor.
3Danimarka-Pirinçli Puding

Danimarka-Pirinçli Puding

Kırık pirinçle yapılan ve sütlaca benzeyen pirinçli puding, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez tatlılarından.
4Almanya-Stollen

Almanya-Stollen

Stollen adı verilen keki, yılbaşı zamanı Almanya sokaklarında bolca görebilirsiniz.
5İrlanda-Mince Pie

İrlanda-Mince Pie

İrlanda ve İngiltere'de Noel zamanı kıymalı turta olarak da bilinen Mine Pie, hem dükkanlarda görebileceğiniz hem de mutfaklarda pişirilen kıymetli yiyeceklerden biri.
6İspanya-Turron

İspanya-Turron

Badem ezmesi de diyebileceğimiz Turron, İspanya'nın geleneksel Noel tatlılarından biri.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi