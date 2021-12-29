Farklı Ülkelerin Farklı Yılbaşı Yemekleri

İnce bulgur, limon suyu, fıstık, nane, soğan ve domates suyuyla yapılan, bizim kısırı andıran Tabbouleh, Lübnan mutfağının gözde yemeklerinden biri.Zencefilli kurabiye diyebileceğimiz Lebkuchen, Avusturya'da yılbaşı kurabiyesi olarak da anılıyor.Kırık pirinçle yapılan ve sütlaca benzeyen pirinçli puding, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez tatlılarından.Stollen adı verilen keki, yılbaşı zamanı Almanya sokaklarında bolca görebilirsiniz.İrlanda ve İngiltere'de Noel zamanı kıymalı turta olarak da bilinen Mine Pie, hem dükkanlarda görebileceğiniz hem de mutfaklarda pişirilen kıymetli yiyeceklerden biri. Badem ezmesi de diyebileceğimiz Turron, İspanya'nın geleneksel Noel tatlılarından biri.