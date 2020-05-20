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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 16:58,

Dünya Süt Günü'nde sütün tadını bu tariflerle çıkarın

Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketimini artırmak amacıyla tüm dünyada 21 Mayıs tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde sizin için sütün tadını çıkarmanıza yardımcı olacak nefis yemek tarifleri hazırladık.

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1Sütlü burger tarifi
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Sütlü burger tarifi

Çocukların en sevdiği atıştırmalıkların başında gelen ve halk arasında "süt burger" diye bilinen krema dolgulu pancake sandviçleri evde kendiniz de kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik gayet kolay bir şekilde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte tüm ipuçları ve püf noktalarıyla evde pancake sandviç yapılışı...

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2Süt çorbası tarifi
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Süt çorbası tarifi

Süt çorbası, özellikle süt içmeyi sevmeyenler için alternatif bir protein kaynağı olarak çok iyi bir fikir. Unuyla, şehriyesiyle, limon suyuyla bu çorbayı tükettiğinizde içtiğinizin süt olduğunu bile anlayamayabilirsiniz. Çok da zahmetsiz olduğundan her mutfağın kısa sürede olmazsa olmazları haline gelen süt çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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3Güveçte süt helvası tarifi
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Güveçte süt helvası tarifi

Bursa helvası diye de bilinen süt helvası, bölgenin en az kestane şekeri kadar nam salmış lezzetlerinden biri. Her evde bulunan malzemelerden yapılabilen süt helvasının pişirme şekli sütlaçla da benzerlik gösteriyor. Peki, fırında süt helvası nasıl yapılır?

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4Sultan lokumu tarifi
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Sultan lokumu tarifi

Lokum Türk mutfağının en değerli hazinelerinden biri. Sultan lokumu ise lokumun en leziz hali olabilir. Bol süt içeriğiyle çok da sağlıklı ve besleyici olan sultanların damağına layık bu lokumları misafirlerinize gururla ikram edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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5Süt reçeli tarifi
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Süt reçeli tarifi

Süt reçeli sadece 3 malzemeyle yapılan ancak tadına doyum olmayan enfes bir reçel. Süt reçelini kahvaltılarda ekmek ya da kreple tüketebileceğiniz gibi kek, pasta gibi tariflerde krema olarak da kullanabilirsiniz. Herkesin bayılacağı süt reçelinin tek zorluğu pişirme süresi boyunca sık sık karıştırma gerekliliği. Eğer hazırsanız hemen başlayalım İşte süt reçeli tarifi...

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6Sütlü mantar çorbası tarifi
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Sütlü mantar çorbası tarifi

Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…

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7Trileçe tarifi
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Trileçe tarifi

Balkan mutfağının enfes tatlısı olan traliçe, triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Üç farklı sütle verdiğimiz tarifimizi evinizde tek bir çeşit sütle de yapmanız mümkün. Aslına en yakın lezzete ulaşmanız için, leziz trileçe tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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8Sütlü havuç çorbası tarifi
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Sütlü havuç çorbası tarifi

Besleyici bir çorba tarifi arayanların çok beğeneceği bir tarifimiz var: Sütlü havuç çorbası... A vitamini deposu havuca protein deposu süt de eklenince ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını varın siz düşünün. Kısa sürede yapılan bu çorbanın rengi gözünüzü alacak, tadı damağınızda kalacak.

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9Zebra muhallebi tarifi
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Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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