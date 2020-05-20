Dünya Süt Günü'nde sütün tadını bu tariflerle çıkarın

Sütlü mantar çorbası tarifi Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…