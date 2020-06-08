Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 12:32,
Dikkat! Karpuzu bu şekilde keserseniz...
Yemek yapmak, bu işin sırlarını bilenler için çok keyiflidir. Onları uzaktan seyrederken dans eder gibi akıcı hareketlerle mutfağın içinde dolandıklarını görürsünüz. Ne soğan doğrarken gözleri yaşarır, ne de kaynayan tencereleri taşar. Peki bunu nasıl başarıyorlar dersiniz? İşte cevabı…
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1
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Yemek yapmak, bu işin sırlarını bilenler için çok keyiflidir. Onları uzaktan seyrederken dans eder gibi akıcı hareketlerle mutfağın içinde dolandıklarını görürsünüz. Ne soğan doğrarken gözleri yaşarır, ne de kaynayan tencereleri taşar. Peki bunu nasıl başarıyorlar dersiniz? İşte cevabı…
2
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Soğan doğramak gözlerinizi yaşarttığı için yemek yapmaktan soğuduysanız, soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulduğunu hem de gözünüzüz yanmadığını fark edeceksiniz.
3
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Sürekli başında dursanız bir türlü, bırakıp gitseniz bir türlü. Başında beklediğiniz müddetçe bırakın taşmayı kabarmayan tencere arkanızı döndüğünüz anda ocağı batırıverir. Buna karşı yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli.
4
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Yumurtanın tazeliğini test etmek için bir bardak suyun içine bırakın. Batmıyorsa o yumurta bayat demektir çünkü bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeye başlar.
5
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Biberin acılığını tadına bakmadan anlamak için en kolay yol boyutlarına bakmak. Biber küçükse acı olma ihtimali artar. Bir de biberin tohumlarının olduğu kısmın da ucundan daha acı olduğunu unutmayın.
6
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Yumurtanın sarısını beyazından ayırmanın en kolay yolu, bir plastik şişe kullanmaktır. Yumurtayı bir kaseye kırın. Şişeyi sıkarak yumurta sarısını vakum etkisiyle şişenin içine alın. Ardından başka bir kaseye aktarın.
7
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Muzların kararmasını önlemek için hevenginden ayırıp tek tek saklamalısınız. Hatta sapını streç filmle sardığınızda muzunuzun rengini daha da uzun süre koruyabilirsiniz. Bu arada muzu buzdolabına koymayın. Kararmasını yavaşlatacağım derken lezzetini kaybedersiniz.
8
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Ekmeği dilimlerken parçalanmasını önlemek için ekmeği ters çevirip kesmelisiniz. Böylece çok daha muntazam dilimler elde edebilirsiniz.
9
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Bulgur, un gibi tahıl türevi malzemeleri mutfağınızda bozulmadan korumak istiyorsanız, kavanozun içine bir adet defne yaprağı yerleştirin. Defne yaprağı böceklenmeyi önleyecektir.
10
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Benzer bir işlemi kuru baklagiller için de yapabilirsiniz. Ancak bu kez kavanozun içine defne yaprağı yerine bir diş sarımsak koyun. Çok işe yaradığını göreceksiniz.
11
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Çileklerin sap ve yapraklarını kolayca ayıklamak için üretilmiş mutfak aletleri var ama siz aynı şeyi bir pipetle de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken pipeti çileğin sivri ucundan yukarı doğru saplamak. Sap ve yapraklar çubuğun ucunda kalacak.
12
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Yeşil sebzeleri pişirdiğinizde renklerini kaybetmelerinden hoşlanmıyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey sebzelerinizi bol tuzlu soğuk suda 10-15 dakika kadar bekletmek.
13
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Çorbanız sulu olduğunda biraz unu yağda kavurup çorbanın içine ekleyin ve karıştırın. Kolayca kıvam kazanacaktır. Tuzu fazla olan çorbaya ise birkaç patates parçası atın. Patates tuzu içine çekecektir.
14
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Fırından yeni çıkardığınız keki çok sıcak olduğu için kalıptan çıkaramıyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey kalıbın altına ıslak bir bez koyup biraz beklemek. Böylece kekiniz kolayca kalıptan ayrılacaktır.
15
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Haşlanmış yumurtayı kolayca soymak için suya koymadan önce altını iğne ile delin. Diğer bir yöntem ise yumurtanın haşlama suyuna kabartma tozu atmaktır. Kabuklar sizi zorlamadan soyulacaktır.
16
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Mikrodalgada ısınan yemeğin kurumaması için yanına bir bardak su koyun. Özellikle makarna, pilav, pizza gibi yemeklerde suyun buharlaşması sayesinde yemeğiniz taze gibi olur.
17
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Mangalda balık yaparken balığın ızgaraya yapışmaması için altına limon dilimleri yerleştirin. Üstelik limon balığa farklı bir lezzet de katacaktır.
18
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Buzdolabınız nemlendiyse bir çay tabağına biraz tuz koyup bir gece bekleyin. Buzdolabınız eğer kötü kokuyorsa tuz yerine bir tabak kahve veya kabartma tozu koyun. Bir parça pamuğu vanilyaya batırıp buzdolabınıza koymak da kokuyu önler.
19
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Maydanoz, dereotu, nane gibi yeşillikleri tazeyken yıkayıp doğrayın. Buzdolabı poşetlerine yerleştirip ağızlarını sıkıca bağlayın ve dondurucuya atın. Bu yeşillikleri dilediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz.
20
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Mutfağa sinen balık kokusundan kurtulmak için 2 su bardağı suya 3 yemek kaşığı sirke koyup biraz kaynatın. Havadaki balık kokusunu alacaktır.
21
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Donmuş tereyağını acil kullanmanız gerekiyorsa, bir su bardağına sıcak su koyun. Ardından suyu boşaltıp bardağı yağın üzerine kapatın. Yağ kolayca yumuşayacaktır.
22
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Elinize sinen soğan ve sarımsak kokusu için avcunuzu ve parmaklarınızı haşlanmış patates ile ovalayın. Koku gidecektir.
23
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Elinizden sarımsak ve soğan kokusunu çıkarmak için çelik evyenizden de faydalanabilirsiniz. Ellerinizi ve parmaklarınızı evyenin kenarına sürtmeniz yeterli. Bu alan düz ve köşeli olduğu için özellikle parmaklarınızın aralarındaki kokuyu kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
24
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Kare ya da dikdörtgen saklama kaplarının köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.
25
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Ekmeğin türü, kızartma makinesini kaç derecede çalıştırmanız gerektiğini belirler. Beyaz ekmek, kısa sürede ısınıp kızarır ama çavdar gibi sert ekmekler için daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var. Öte yandan taze ekmek bayata göre daha düşük sıcaklıkta kızarır.
26
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Makarnayı süzmek için süzgeci tencerenin üzerine yerleştirerek suyu dökün. Böylece süzgecinizden daha fazla verim alabilir ve elinizi yakma riski yaşamazsınız. Makarnanın suyunu da hemen dökmeyin. Az da olsa sosa ekleyin. Bu nişastalı su sosun makarnaya daha iyi bağlanmasını sağlayacak.
27
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Çok acı biberler doğradığınızda da acısı parmaklarınıza geçebilir. Sonra unutup yanlışlıkla gözünüze sürdüğünüzde gözünüz yanabilir. Bunu önlemek için biberi doğramadan önce elinize biraz zeytinyağı sürebilirsiniz. Yağ acının parmaklarınıza işlemesine engel olacaktır.
28
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Kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır. Kek demişken, keki kalıba aktardıktan sonra kalıbın dibini tezgaha vurarak yüzeyi dengelemeye çalışmak birçoğumuzun alışkanlığıdır ama bu yanlış bir harekettir. Kalıbı tezgaha vurduğunuzda hamurun içindeki kabarcıklar patlar ve kekiniz piştiğinde yumuşacık olmaz. Onun yerine kalıbı sallayarak düzeltmeye çalışın.
29
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Meyveli kek yaparken, meyveleri hamura eklemeden önce toz şekere bularsanız, daha iyi pişerler. Meyve parçalarının dibe çökmesini önlemek için de hamura biraz mısır unu ekleyebilirsiniz. Ancak mısır ununu çok fazla abartmayın. Aksi takdirde kekiniz tok bir kıvam alır, yumuşaklığı kaybolur.
30
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Yemeğin yağı, tuzu ve suyu fazla olduysa yapabileceğiniz çok basit şeyler var. Yağı fazla olan yemek için kağıt havluya sardığınız bir küp buzu yemeğin üstünde gezdirin. Yağlar hemen donup havluya yapışacak. Fazla tuzdan kurtulmanın en kolay yolu yemeğe bir iki parça patates ilave etmek ve nişastanın üzerine düşeni yapmasını beklemektir. Suyu fazla olan yemeğe de nohut ilave edebilirsiniz. Fazla suyu çekip alacaktır.
31
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Pilav yaparken pirinci fazla kavurursanız ve yanık bir tat alırsanız bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirip 15 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ekmeği aldıktan sonra pilavı tattığınızda yanık tadının geçtiğini göreceksiniz.
32
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Alıp derin dondurucuda depoladığınız balıklarınızı dondurucuya kaldırmadan önce biraz tuzlamanızı tavsiye ediyoruz. Böylece balığınız diriliğini çok daha uzun süre koruyabilir.
33
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Mevsimin en güzel meyvesi karpuzu sularını akıtmadan yemek için yapmanız gereken şey kabuklarını tamamen soyduktan sonra dilimlemek. Böyle kesilmiş karpuzun suyu yerken akmaz. İlginç ama gerçek!