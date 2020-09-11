'Denizlerin prensi' lezzet deposu lüfer tezgaha çıktı

"Denizlerimizin prensi olan lüfer, bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecekdiye düşünüyoruz."