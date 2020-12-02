Buranın kahvesi 94 yıldır aynı taş değirmende öğütülüyor

"Türkiye’nin birçok yerinden böyle istekler oluyor. Oğlum bir internet sitesi kurdu. Oradan ülkenin tüm isteklerini karşılamaya çalışıyor. Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımız da var. Onların çok yoğun istekleri var. Her yıl buraya geldiklerinde bizler kahveyi vakumlayarak en uzun kullanabilecekleri süreyi hesap ederek paketliyoruz. Çok ciddi miktarlarda alıp yurt dışına götürüyorlar ve oradaki insanlara alıştırdıklarını söylüyorlar."