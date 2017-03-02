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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Mart 2017 - 11:20 | 

Bir tabak daha isteyeceğiniz Lübnan yemekleri

Falafel, humus, kibbe lebeniye... Zengin mutfağı ile baş döndüren lezzetlere sahip olan Lübnan'a yolunuz düşerse aç dönmeyeceğinizi garanti ediyoruz.

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Baharatları, kokusu ve rayihası bol otları, rengarenk sunumları ile oryantalist ama bir yandan da modern bir yemek kültürüne sahip Lübnan mutfağı damaklarda eşsiz lezzetler bırakıyor. Karma bir Akdeniz mutfağına sahip Lübnan’a gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken eşsiz lezzetleri sizler için derledik…

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Çorba Görünümlü Ana Yemek: Kibbe Lebeniye

Türk mutfağına da geçiş yapmış kibbe lebeniye, Lübnan mutfağının en gözde ve en özel tariflerinden biri. Yoğurtlu ve pirinçli çorbanın içerisinde pişen içli köfteler, tadı damağınızda kalacak enfes bir lezzet yaratıyor.

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Nohutun En Güzel Hali: Falafel

Ortadoğu ülkelerinin en meşhur tariflerinden biri olan falafel, Lübnan mutfağında en lezzetli ve popüler halini alıyor. Ezilmiş nohudun çeşitli baharatlarla köfte haline geldiği ve kızartılarak servis edildiği lezzet, özellikle vejetaryenlerin favori yiyecekleri arasında yer alıyor. Lübnan ziyaretinizde pek çok köşede leziz falafel büfeleri görebilir ya da restoranlarda farklı çeşitlerdeki falafellerin tadına bakabilirsiniz.

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Sıcacık ve Doyurucu: Etli Humus

Nohudun haşlanıp püre hale getirilmesi ve tahin, çeşitli baharatlar ile lezzetlendirilmesinden meydana gelen humus, Lübnan’ın en popüler mezelerinden biri. Etli humus ise dana ya da kuzu eti kavurmasının, sıcak nohut püresiyle bir arada sunulduğu enfes bir tarif. Yolunuz Lübnan’a düştüğünde hem ete hem de humusa doyacağını bu yiyeceğin mutlaka tadına bakın.

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Lübnan Mutfağının En Renklisi: Tabbule Salatası

Türk mutfağındaki kısıra benzetilen tabbule salatası, içeriğindeki rayihalı baharatlar ve nane ile daha aromatik bir lezzete sahip. Haşlanmış bulgurun baharat ve sebzelerle renklendiği salata, doyurucu ve sağlıklı yanıyla öne çıkıyor.

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Lübnan Yemeklerinin En Doyurucu Katığı: Pita

Ortadoğu ve Güney Asya’da en temel besin kaynaklarından olan pita, yumuşacık ve pofuduk bir ekmek çeşidi. Lübnan’da pek çok yemek ile birlikte sunulan pita, ülkedeki en lüks restorandan en salaş büfeye kadar her yerde karşınıza çıkıyor.

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Mis Kokulu ve Dopdolu: Mamul Kurabiyesi

Lübnan’ın hoş kokulu ve aromatik ana yemeklerinin yanında epey büyük bir hayran kitlesine sahip mamul kurabiyesi, gül ve portakal çiçeği suyu ile lezzetlenen bir tarif. Un yerine irmiğin kullanıldığı mamul kurabiyesinin içi tarçınlı, Antep fıstıklı harç ile dolduruluyor. Ortaya enfes, ağızda dağılan bir kurabiye çıkıyor.

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Lübnan Salatası

Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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Mütebbel

Ortadoğu, özellikle de Lübnan mutfağı dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri. Örneğin patlıcanla yapılan mütebbel isimli bu mezenin lezzetine doyum olmuyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edebileceğimiz mütebbelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz…

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Tavuk Fette

Arap mutfağının klasik yemeklerinden biridir tavuk fette… Özellikle Lübnan'da kahvaltıda tüketilen ve farklı şekillerde yapılabilen fette yemeği görünümüyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Tarifi basit yapımı kolay fette yemeğinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım…

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Fettuş Salatası

Türkçede genellikle “fettuş” diye geçen ama zaman zaman fattoush, fetuş, fatuş ya da fattouche diye de karşımıza çıkabilen, Lübnan kökenli nefis bir salata bu. İçine semizotundan salatalığa çeşitli sebzeler eklenebiliyor ancak asıl özelliği çıtır çıtır pideleri. Fırından alacağınız taze lavaşla yaparsanız lezzeti katlanan fettuş salatasının tarifi hemen aşağıda…

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