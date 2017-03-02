Bir tabak daha isteyeceğiniz Lübnan yemekleri
Baharatları, kokusu ve rayihası bol otları, rengarenk sunumları ile oryantalist ama bir yandan da modern bir yemek kültürüne sahip Lübnan mutfağı damaklarda eşsiz lezzetler bırakıyor. Karma bir Akdeniz mutfağına sahip Lübnan’a gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken eşsiz lezzetleri sizler için derledik…
Ortadoğu ülkelerinin en meşhur tariflerinden biri olan falafel, Lübnan mutfağında en lezzetli ve popüler halini alıyor. Ezilmiş nohudun çeşitli baharatlarla köfte haline geldiği ve kızartılarak servis edildiği lezzet, özellikle vejetaryenlerin favori yiyecekleri arasında yer alıyor. Lübnan ziyaretinizde pek çok köşede leziz falafel büfeleri görebilir ya da restoranlarda farklı çeşitlerdeki falafellerin tadına bakabilirsiniz.
Nohutun En Güzel Hali: Falafel
Nohudun haşlanıp püre hale getirilmesi ve tahin, çeşitli baharatlar ile lezzetlendirilmesinden meydana gelen humus, Lübnan’ın en popüler mezelerinden biri. Etli humus ise dana ya da kuzu eti kavurmasının, sıcak nohut püresiyle bir arada sunulduğu enfes bir tarif. Yolunuz Lübnan’a düştüğünde hem ete hem de humusa doyacağını bu yiyeceğin mutlaka tadına bakın.
Sıcacık ve Doyurucu: Etli Humus
Türk mutfağındaki kısıra benzetilen tabbule salatası, içeriğindeki rayihalı baharatlar ve nane ile daha aromatik bir lezzete sahip. Haşlanmış bulgurun baharat ve sebzelerle renklendiği salata, doyurucu ve sağlıklı yanıyla öne çıkıyor.
Lübnan Mutfağının En Renklisi: Tabbule Salatası
Lübnan’ın hoş kokulu ve aromatik ana yemeklerinin yanında epey büyük bir hayran kitlesine sahip mamul kurabiyesi, gül ve portakal çiçeği suyu ile lezzetlenen bir tarif. Un yerine irmiğin kullanıldığı mamul kurabiyesinin içi tarçınlı, Antep fıstıklı harç ile dolduruluyor. Ortaya enfes, ağızda dağılan bir kurabiye çıkıyor.
Mis Kokulu ve Dopdolu: Mamul Kurabiyesi
Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Lübnan Salatası
Ortadoğu, özellikle de Lübnan mutfağı dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri. Örneğin patlıcanla yapılan mütebbel isimli bu mezenin lezzetine doyum olmuyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edebileceğimiz mütebbelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz…
Mütebbel
Türkçede genellikle “fettuş” diye geçen ama zaman zaman fattoush, fetuş, fatuş ya da fattouche diye de karşımıza çıkabilen, Lübnan kökenli nefis bir salata bu. İçine semizotundan salatalığa çeşitli sebzeler eklenebiliyor ancak asıl özelliği çıtır çıtır pideleri. Fırından alacağınız taze lavaşla yaparsanız lezzeti katlanan fettuş salatasının tarifi hemen aşağıda…
Fettuş Salatası