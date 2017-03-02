Bir tabak daha isteyeceğiniz Lübnan yemekleri



Lübnan Salatası



Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...