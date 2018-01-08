Kaynak: Doğan Burda
Bebeğinize mutlaka yedirmeniz gereken 8 yiyecek
Bebekler için beslenme, hem bulunduğu dönemin sağlık koşulları için hem de gelecek için oldukça önemlidir. Bebeklik döneminde ise en çok 6 aylık bebek beslenmesi öne çıkmaktadır. Çünkü bu aya kadar anne sütü ile devam eden beslenme alışkanlığı bu aydan sonra ek gıdaya geçiş ile devam edecektir. Bu kritik dönemde anne sütü ile yeteri kadar beslendiyse ek gıdaya geçmenin zamanı gelmiştir. İşte bebeğinize altıncı aydan sonra yedirmeniz gereken yiyecekler…
Bu dönem oldukça dikkatli davranılması gereken dönemlerdir. Bebek mutlaka açken yedirilmelidir. Ek besinler 1 çay kaşığı miktarında verilmelidir. Eğer bebek yemek istemiyorsa ısrar edilmemelidir, daha sonraki süre zarfında tekrar denenebilir. Bebek ek besinlerden rahatsız olmuyorsa az ve yavaş bir şekilde arttırabilir, yeni yedirilecek olan ek besinlerden denetilebilir. Ayrıca alerjik durumları takip edebilmek için bir ek besin denetildikten 3 gün beklenmelidir.
Öncelikli olarak bunlara dikkat edin
Pekmez, demir içeriği yönünden oldukça zengindir. Pekmez türleri arasından keçiboynuzu ve dut pekmezi 6 aydan sonra beslenme düzeninde bulundurulabilir. Bebeklere pekmez verirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise süt ile birlikte verilmemesidir. Çünkü süt ile verilen pekmez vücut tarafından iyi emilmez. C vitamini içeren bir meyve suyu ile birlikte pekmez verilebilir.
Pekmez
Bebeklerin beslenmesinde bulunması gereken bir diğer besin türü tahıllardır. Çünkü B vitamini, posa ve kompleks karbonhidrat açısından zengin olan tahıllar ek gıdaya geçişte iyi bir seçimdir.
Tahıllar
Sebze çorbaları ve püreleri mineral, vitamin, lif ve aynı zamanda antioksidan açısından oldukça zengindir. Ve bebeğinizin bu ihtiyaçlarını karşılamada önemli görevler üstlenirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta pişirme işlemi sırasında sebzelerin mineral ve vitaminlerini kaybetmemesidir. Bu yüzden sebze mevsimine uygun seçilmeli, az su ve buhar ile pişirilmelidir.
Sebze çorbaları ve püreleri
En değerli varlığınız bebeğinize ek besine başlarken, önce neler yedirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız yoğurt ilk tercihlerinizden olabilir. Bebeğinize altıncı aydan itibaren ilk besin olarak evde yapmış olduğunuz ev yoğurdunu verebilirsiniz.
Yoğurt