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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Doğan Burda
Haber Giriş: 08 Ocak 2018 - 10:47 | 

Bebeğinize mutlaka yedirmeniz gereken 8 yiyecek

Bebekler için beslenme, hem bulunduğu dönemin sağlık koşulları için hem de gelecek için oldukça önemlidir. Bebeklik döneminde ise en çok 6 aylık bebek beslenmesi öne çıkmaktadır. Çünkü bu aya kadar anne sütü ile devam eden beslenme alışkanlığı bu aydan sonra ek gıdaya geçiş ile devam edecektir. Bu kritik dönemde anne sütü ile yeteri kadar beslendiyse ek gıdaya geçmenin zamanı gelmiştir. İşte bebeğinize altıncı aydan sonra yedirmeniz gereken yiyecekler…

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Öncelikli olarak bunlara dikkat edin

Bu dönem oldukça dikkatli davranılması gereken dönemlerdir. Bebek mutlaka açken yedirilmelidir. Ek besinler 1 çay kaşığı miktarında verilmelidir. Eğer bebek yemek istemiyorsa ısrar edilmemelidir, daha sonraki süre zarfında tekrar denenebilir. Bebek ek besinlerden rahatsız olmuyorsa az ve yavaş bir şekilde arttırabilir, yeni yedirilecek olan ek besinlerden denetilebilir. Ayrıca alerjik durumları takip edebilmek için bir ek besin denetildikten 3 gün beklenmelidir.

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Yumurta

Yumurta, 6 aydan sonra bebek beslenmesinde yer alması gereken önemli bir besindir. A, D ve B1, B2, B6, B12 vitaminleri içerdiği gibi besleyici ve kolay sindirilen bir gıdadır. Bebeğin kolayca yemesi sağlanabilir.

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Pekmez

Pekmez, demir içeriği yönünden oldukça zengindir. Pekmez türleri arasından keçiboynuzu ve dut pekmezi 6 aydan sonra beslenme düzeninde bulundurulabilir. Bebeklere pekmez verirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise süt ile birlikte verilmemesidir. Çünkü süt ile verilen pekmez vücut tarafından iyi emilmez. C vitamini içeren bir meyve suyu ile birlikte pekmez verilebilir.

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Et

Et, bebekler için çok önemli bir besin kaynağıdır. Püre ya da kıyma şeklinde çorbalara ve yemeklere eklenebilir. Et iyi bir protein ve demir kaynağı olduğu için, 6 aydan sonra mutlaka beslenme programında bulundurulmalıdır.

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Tahıllar

Bebeklerin beslenmesinde bulunması gereken bir diğer besin türü tahıllardır. Çünkü B vitamini, posa ve kompleks karbonhidrat açısından zengin olan tahıllar ek gıdaya geçişte iyi bir seçimdir.

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Sebze çorbaları ve püreleri

Sebze çorbaları ve püreleri mineral, vitamin, lif ve aynı zamanda antioksidan açısından oldukça zengindir. Ve bebeğinizin bu ihtiyaçlarını karşılamada önemli görevler üstlenirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta pişirme işlemi sırasında sebzelerin mineral ve vitaminlerini kaybetmemesidir. Bu yüzden sebze mevsimine uygun seçilmeli, az su ve buhar ile pişirilmelidir.

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Yoğurt

En değerli varlığınız bebeğinize ek besine başlarken, önce neler yedirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız yoğurt ilk tercihlerinizden olabilir. Bebeğinize altıncı aydan itibaren ilk besin olarak evde yapmış olduğunuz ev yoğurdunu verebilirsiniz.

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Yulaf

Bebeğinize 6. aydan sonra vereceğiniz ilk ek besinlerin arasında yulafta bulunmalıdır. Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, kemikleri besler ve içeriğinde birçok vitamin bulundurur. Alerji riski de çok düşük olduğundan rahatlıkla yedirebilirsiniz.

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