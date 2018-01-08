Bebeğinize mutlaka yedirmeniz gereken 8 yiyecek



Sebze çorbaları ve püreleri



Sebze çorbaları ve püreleri mineral, vitamin, lif ve aynı zamanda antioksidan açısından oldukça zengindir. Ve bebeğinizin bu ihtiyaçlarını karşılamada önemli görevler üstlenirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta pişirme işlemi sırasında sebzelerin mineral ve vitaminlerini kaybetmemesidir. Bu yüzden sebze mevsimine uygun seçilmeli, az su ve buhar ile pişirilmelidir.