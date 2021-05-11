Baklava nasıl yapılır ve kolay baklava çeşitleri nelerdir? Evde kolay baklava tarifi yapımı ve malzemeleri
Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Türk mutfağında meşhur olan ev yapımı baklava tarifi araştırılmaya başlandı. Malzemeleri, şerbeti ve yapımıyla merak edilen evde baklava yapımı tüm ayrıntılarıyla haberimizde. Peki, Baklava nasıl yapılır ve kolay baklava çeşitleri nelerdir? İşte, evde kolay baklava tarifi yapımı ve malzemeleri
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Ramazan Bayramı sofralarının olmazsa olmazı baklava son günlerde merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Baklava yapımında, en az malzemeleri, baklava yufkası kadar şerbeti ve kesimi de önemlidir. Peki evde baklava nasıl yapılır, şerbeti nasıl hazırlanır? İşte, evde kolay baklava tarifi yapımı ve malzemeleri...
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BAKLAVA MALZEMELERİ
3 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
6 su bardağı un (unu kontrollü eklemeniz önemlidir)
İçi için;
Kırılmış ceviz, fıstık ya da fındık
Açmak için;
Mısır nişastası
Şerbeti için;
4 bardak şeker
5 bardak su
İki üç damla limon suyu
Üzeri için;
300 gram tereyağı
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BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Baklava hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.
Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölün.
Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10 ar 10 ar üst üste koyun.
10’arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.
Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz, fındık ya da fıstık serperek üst üste yerleştirin.
Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…
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BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Orta boy bir tencereye 5 bardak suya 4 bardak şeker koyup 15 dakika kaynattıktan sonra şerbetin içerisine birkaç damla limon damlatarak 1-2 dakika daha kaynatın.
Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.
Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.
Ev Baklavası Yapmanın Püf Noktaları
İlk olarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.
Açtığınız bezelerin çok kalın olmaması gerekmektedir.
Ev baklavası hamuru ne kadar ince olursa ev baklavası o kadar kıyır olur.
Baklava hamurunu açarken mutlaka nişasta kullanmalısınız.
Üzeri için mümkün olduğunca tereyağı kullanmaya özen gösterin. Böylelikle tereyağı ev baklavasını daha lezzetli bir hale getirecektir.
Ev baklavanızı pişirirken fırınınızın sıcaklık ayarını ve pişirme süresini göz önünde bulundurmalısınız.
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BAKLAVA NASIL KESİLİR?
Ev baklavası şerbeti için fırından çıkan baklavanın soğuması ve şerbetin sıcak olması gerekir. Aksi halde baklava yufkası hamurlaşır ya da şerbetini çekmez.
Baklava hazır olduktan hemen sonra sıcakken kesilmemelidir. Fırından çıktıktan sonra soğuyan baklava dilimlenir ve sonrasında şerbeti dökülür. Baklava dilimlerine ayrılmış tatlınızın şerbeti çekmesi daha kolay olur. Şimdiden afiyet olsun…