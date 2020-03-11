Arap mutfağının ünlü lezzetini çok sevdiler! Günde 200 adet tüketiliyor

’İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ’ Seyhan ilçesinde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, bu nedenle Küçük Suriye olarak adlandırılan Kocavezir Mahallesinde 3 yıldır falafel dükkanı işleten Abdülgani Davvara (25), falafelin Arap kültürü için simge bir yemek olduğunu ve yıllardan beri sevilerek tüketildiğini söyledi.