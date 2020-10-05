Alıç mevsimi geldi, vatandaşlar pazarlara akın etti

Dağdan topladığı alıçı pazar yerinde satan İbrahim Yılmaz (62) ise "Bu ağacın şekere, tansiyona ve kalbe çok faydası var. Mideyi rahatlatıyor. Bir de bunun sirkesi var. Sirkesi de çok makbul. Aynı o da şekeri ve kalbi rahatlatıyor. Bunu ben dağdan, ormandan topluyorum. Arabayla gidiyorum. Eve getirip, diziyorum daha sonra pazara satmaya getiriyorum" dedi.