Yasin İsminin Anlamı Nedir? Yasin Ne Demek?

Yasin isminin anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir. Yasin isminin anlamı sözlüklerde şu şekilde geçmektedir:

- Kur'an surelerinden birisidir.

Yasin İsminin Anlamı

Yasin ismi sıklıkla kullanılan erkek çocuk isimlerinden birisidir. Yasin kelimesi Kur'an surelerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcıdır. Asıl anlamı bilinmemektedir. Fakat “Ey insan, Ey Seyyid” gibi anlamlar çıkarılmıştır.

Yasin Ne Demek?

Yasin isminin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş bir isimdir. Asıl manası bilinememektedir. Fakat Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcıdır.

Yasin İsminin Özellikleri

Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler ve kendi bildiklerini yaparlar. Etrafındaki diğer kişilerin ne düşündüklerini kafalarına takmazlar. Lider ruhlu kişilerdir. Kendilerine özgü görüş ve düşüncelere sahiplerdir. Hiç kimsenin etkisinde kalmazlar. Ayrıca sorumluluk almaktan da kaçınmazlar.

Cesur kişiliğe sahiplerdir. Zorlukların üstesinden gelmesini bilirler. Hisleri çok kuvvetlidir. Sıcakkanlı ve tutkulu kişilerdir. Merhametli ve düşünceli bir kişiliğe sahiplerdir. Sanata meraklıdırlar. Sanatsal yönleri kuvvetlidir. Bu sebeple yaratıcı insanlardır. Fakat bazen çok fazla bir iş ile uğraşmaktan sıkılırlar. Bu nedenle başladıkları işte başarısız olabilirler. Yaratıcı ve kendilerine özgü bir karaktere sahiplerdir. Bu nedenle olaylara farklı gözle bakabilirler. Sistematik bir düzenleri vardır. Yazmayı çok severler.