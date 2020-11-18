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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Yasin İsminin Anlamı Nedir? Yasin Ne Demek?

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Yasin İsminin Anlamı Nedir? Yasin Ne Demek?
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Yasin ismi özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçmesi sebebiyle çok sık kullanılan erkek isimlerinden biridir. Sizde çocuğunuza bu ismi koyabilirsiniz. Yasin isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulmak mümkündür. Peki, Yasin isminin anlamı nedir? Yasin ne demek? Sizler için bu konuyu detaylı olarak hazırladık.

Yasin isminin anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir. Yasin isminin anlamı sözlüklerde şu şekilde geçmektedir:

 - Kur'an surelerinden birisidir.

 Yasin İsminin Anlamı

 Yasin ismi sıklıkla kullanılan erkek çocuk isimlerinden birisidir. Yasin kelimesi Kur'an surelerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcıdır. Asıl anlamı bilinmemektedir. Fakat “Ey insan, Ey Seyyid” gibi anlamlar çıkarılmıştır.

 Yasin Ne Demek?

 Yasin isminin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş bir isimdir. Asıl manası bilinememektedir. Fakat Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcıdır.

 Yasin İsminin Özellikleri

 Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler ve kendi bildiklerini yaparlar. Etrafındaki diğer kişilerin ne düşündüklerini kafalarına takmazlar. Lider ruhlu kişilerdir. Kendilerine özgü görüş ve düşüncelere sahiplerdir. Hiç kimsenin etkisinde kalmazlar. Ayrıca sorumluluk almaktan da kaçınmazlar.

 Cesur kişiliğe sahiplerdir. Zorlukların üstesinden gelmesini bilirler. Hisleri çok kuvvetlidir. Sıcakkanlı ve tutkulu kişilerdir. Merhametli ve düşünceli bir kişiliğe sahiplerdir. Sanata meraklıdırlar. Sanatsal yönleri kuvvetlidir. Bu sebeple yaratıcı insanlardır. Fakat bazen çok fazla bir iş ile uğraşmaktan sıkılırlar. Bu nedenle başladıkları işte başarısız olabilirler. Yaratıcı ve kendilerine özgü bir karaktere sahiplerdir. Bu nedenle olaylara farklı gözle bakabilirler. Sistematik bir düzenleri vardır. Yazmayı çok severler.

 

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