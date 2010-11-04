Zorunlu Eğitim 13 Yıla Çıkıyor

”İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması” konularını tartışan komisyon, raporunu tamamladı. Alınan karara göre, zorunlu eğitim süresi lise dahil 13 yıla çıkarılıyor.

Zorunlu eğitim süresinin lise ile birlikte 13 yıla çıkarılması, ilköğretim okullarında zorunlu eğitimin daha önce olduğu gibi 5+3 şeklinde kademeli olması, ortaöğretimde sınıf geçme yerine ders geçme sistemi getirilmesi ve haftalık ders saatlerinin azaltılarak teneffüs sürelerinin uzatılması konuları komisyon tarafından onaylandı.

Gelişim özellikleri bakımından farklı düzeylerdeki öğrencilerin bir arada bulunmasının ortaya çıkardığı pedagojik sorunların ortadan kaldırılması, öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınması gerekçesiyle öneri kabul edildi.

Forma Yerine Serbest Kıyafet Uygulaması

“Ortaöğretimde forma yerine kıyafetin serbest olması” konusu da komisyonda tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın serbest kıyafet uygulaması yönünde bir çalışması bulunduğu belirtilerek, karar alınmasına gerek bulunmadığı beyan edildi.

Öğretmenler için de Değişiklikler Olacak

Komisyonda, öğretmen adaylarına yönelik yapılacak sınavlarda, “Öğretmenlere genel kültür sorularının yanında mezun oldukları özel alanlarla ilgili soruların da yöneltilmesi” konusu karara bağlandı.

Komisyonda ayrıca, “Öğretmenlerin yerleştirilmesinde kullanılan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek bir istihdam modeline geçilmesi, personelin kademeli olarak sözleşmeli hale getirilmesi” önerisi de kabul edildi ve komisyon çalışması tamamlandı.

AA