Zihinsel yetersizlik nedir, neden olur? Zihinsel yetersizlik belirtileri ve nedenleri

Günümüzde entelektüel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gelişimsel gerilik gibi isimlerle de tanımlanmaktadır. Peki zihinsel yetersizlik neden olur, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Zihinsel yetersizlik nedir?

Zihinsel gerilik (MR), mevcut işlevsellikte önemli sınırlamalara atıfta bulunur. 18 yaşından önce başlar ve aşağıdaki uygulanabilir uyarlanabilir beceri alanlarından iki veya daha fazlasında ilgili sınırlamalarla eşzamanlı olarak mevcut olan, önemli ölçüde ortalamanın altında entelektüel işleyiş ile karakterize edilir:

İletişim

Kişisel Bakım

Ev yaşantısı

Sosyal beceriler

Topluluk kullanımı

Öz-yönelim

Boş vakit

İş yaşantısı

Zihinsel yetersizlik türleri

Geleneksel olarak, zihinsel yetersizlik 5 kategoriye ayrılmıştır:

Hafif MR – IQ (50-55) ile 70 arası

Orta MR – IQ (35-40) ile (50-55) arası

Şiddetli MR – IQ (20-25) ile (35-40) arası

Derin MR – IQ'nun altında (20-25)

Zihinsel yetersizlik belirtileri

Çocuğun özellikle yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki eylemlere karşı becerisi zihinsel yetersizlik belirtileri olablilir;

Emekleme, yürüme, tuvalet becerisindeki yetersizlik,

İletişim kurma ve dil becerisinde yetersizlik,

Kişisel bakımını yapamama,

Aile içindeki bireylerle ve diğer çevredeki kişilerle sağlıklı ilişki ve etkileşim kuramama,

Okulda ve evde öğretilenleri kavramada zorluk yaşama ve komutlara uymada yaşanan aksaklık,

Dikkatini bir şeye verme ve koruyabilmede yaşanan aksaklık.

Zihinsel yetersizlik nedenleri

Genetik bozukluklar, anne enfeksiyonları, psikososyal durumlar, ilaca maruz kalma ve çevresel kimyasallara maruz kalma dahil olmak üzere zihinsel geriliğin bilinen çeşitli nedenleri vardır. MR için belirlenmiş risk faktörleri şunları içerir:

Çeşitli genetik bozukluklar (örn. Down Sendromu, fenilketonüri)

Hamilelik sırasında belirli anne enfeksiyonları (örneğin kızamıkçık)

Hamilelik sırasında alkol gibi maddeleri kötüye kullanan anne

Belirli psikososyal durumlar (örn. bakım verme sorunları, düşük sosyoekonomik durum, düşük ebeveyn eğitimi)

Annenin çeşitli ilaçlara maruz kalması (örneğin talidomid, valproik asit)

Annenin çevresel kimyasallara maruz kalması

Genişleyen bilimsel bilgi tabanı, gecikmenin "organik" ve "çevresel" nedenleri arasındaki basit tartışmanın reddedilmesine yol açmıştır. Doğanın ve beslenmenin tüm çocukların gelişimine etkileşimli katkıları giderek daha fazla kabul görmektedir.