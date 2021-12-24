Zihinsel yetersizlik nedir, neden olur? Zihinsel yetersizlik belirtileri ve nedenleri
Farklı sunumları olan birçok farklı zihinsel bozukluk vardır. Genellikle anormal düşüncelerin, algıların, duyguların, davranışların ve başkalarıyla ilişkilerin bir kombinasyonu ile karakterize edilirler. Peki, zihinsel yetersizlikler nelerdir, işte zihinsel yetersizlik belirtileri ve nedenleri...
Günümüzde entelektüel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gelişimsel gerilik gibi isimlerle de tanımlanmaktadır. Peki zihinsel yetersizlik neden olur, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...
Zihinsel gerilik (MR), mevcut işlevsellikte önemli sınırlamalara atıfta bulunur. 18 yaşından önce başlar ve aşağıdaki uygulanabilir uyarlanabilir beceri alanlarından iki veya daha fazlasında ilgili sınırlamalarla eşzamanlı olarak mevcut olan, önemli ölçüde ortalamanın altında entelektüel işleyiş ile karakterize edilir:
- İletişim
- Kişisel Bakım
- Ev yaşantısı
- Sosyal beceriler
- Topluluk kullanımı
- Öz-yönelim
- Boş vakit
- İş yaşantısı
Zihinsel yetersizlik türleri
Geleneksel olarak, zihinsel yetersizlik 5 kategoriye ayrılmıştır:
- Hafif MR – IQ (50-55) ile 70 arası
- Orta MR – IQ (35-40) ile (50-55) arası
- Şiddetli MR – IQ (20-25) ile (35-40) arası
- Derin MR – IQ'nun altında (20-25)
Zihinsel yetersizlik belirtileri
Çocuğun özellikle yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki eylemlere karşı becerisi zihinsel yetersizlik belirtileri olablilir;
- Emekleme, yürüme, tuvalet becerisindeki yetersizlik,
- İletişim kurma ve dil becerisinde yetersizlik,
- Kişisel bakımını yapamama,
- Aile içindeki bireylerle ve diğer çevredeki kişilerle sağlıklı ilişki ve etkileşim kuramama,
- Okulda ve evde öğretilenleri kavramada zorluk yaşama ve komutlara uymada yaşanan aksaklık,
- Dikkatini bir şeye verme ve koruyabilmede yaşanan aksaklık.
Zihinsel yetersizlik nedenleri
Genetik bozukluklar, anne enfeksiyonları, psikososyal durumlar, ilaca maruz kalma ve çevresel kimyasallara maruz kalma dahil olmak üzere zihinsel geriliğin bilinen çeşitli nedenleri vardır. MR için belirlenmiş risk faktörleri şunları içerir:
- Çeşitli genetik bozukluklar (örn. Down Sendromu, fenilketonüri)
- Hamilelik sırasında belirli anne enfeksiyonları (örneğin kızamıkçık)
- Hamilelik sırasında alkol gibi maddeleri kötüye kullanan anne
- Belirli psikososyal durumlar (örn. bakım verme sorunları, düşük sosyoekonomik durum, düşük ebeveyn eğitimi)
- Annenin çeşitli ilaçlara maruz kalması (örneğin talidomid, valproik asit)
- Annenin çevresel kimyasallara maruz kalması
Genişleyen bilimsel bilgi tabanı, gecikmenin "organik" ve "çevresel" nedenleri arasındaki basit tartışmanın reddedilmesine yol açmıştır. Doğanın ve beslenmenin tüm çocukların gelişimine etkileşimli katkıları giderek daha fazla kabul görmektedir.