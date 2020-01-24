Yumurta çatlatma iğnesi nedir, ne işe yarar?

Sperm ve yumurtanın birleşmesi ve döllenme bu tüplerin içinde oluşur, daha sonra burada gelişen embriyo rahim içine yerleşir.

Döllenme zamanlamasını ayarlamak gerektiğinde, yumurtanın olgunlaşmasını ve tüpler tarafından tutulmak üzere atılmasını sağlamak için, cilt altına verilen çatlatma iğneleri kullanılır. Vücudun kendiliğinden ürettiği çatlatma hormonunu dışarıdan vererek veya bu hormonu yapmaya teşvik eden ilaçlar kullanarak bunu sağlarız.

Yumurtlama sorunları açısından baktığımızda, yumurtanın oluşmasında veya büyümesinde zaman zaman bozulmalar görürüz ancak olgunlaşmış bir folikül içindeki yumurtanın atılmaması yani yumurtanın çatlamama hastalığı yoktur.

Belirli bir zaman içinde beraberlik önerilecek veya aşılama (rahim içine sperm verilmesi) yapılacaksa veya tüp bebekte olduğu gibi yumurtalar atılmadan hemen önce toplanması gerekiyorsa, ortalama 20 mm folikül çapına ulaştıktan sonra çatlatma-olgunlaştırma iğneleri vererek 34-36 saat kadar sonra işlem planlarız.