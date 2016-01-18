Yörsan ile yufkalı makarna böreği

Bu tarifi yıllar önce Sevgili Oktay Usta' dan almıştım. Her reçetesi gibi bu da muhteşem oldu. Bende kendi el lezzetimi ekleyince başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Yalnız tarif kadar kullanılan malzemede önemlidir. Süt ve süt ürünlerinde "Usta" lığına inandığınız marka reçetedeki başarıyı perçinleyecektir. Benim bu konudaki ustam "YÖRSAN".

Sizlerde benim gibi ustası olduğunuz tariflerinizi //www.birustasivar.com/ da paylaşarak lezzet ustaları arasında yerinizi alabilir ve hediyeler kazanabilirsiniz!

MALZEMELER:

Yarım paket (250 gr) makarna (Ben Fiyonk kullandım.)

2 adet yufka

SOSU İÇİN:

2 adet yumurta

1 su bardağı YÖRSAN SÜT

Yarım su bardağı eritilmiş YÖRSAN TEREYAĞI

Bir tutam tuz

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

1 kase YÖRSAN BEYAZ PEYNİR

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI:

Makarnaları kaynar tuzlu suda hafif diri kalacak şeklide haşlayın ve suyunu süzün.

Sosu için; Bir kasede eritilmiş ve ılınmış tereyağı, süt, yumurta ve tuzu güzelce çırpın. (Üzerine sürmek için bu sostan 1 çay bardağı ayırın). Kasedeki sosu makarna ile güzelce karıştırın.

İç malzemesi için; maydanozları ince kıyım doğrayın ve ezilmiş peynir ile karıştırın.

İlk yufkayı uç kısımları dışarıda kalacak şekilde yağlanmış kare veya dikdörtgen bir tepsiye yayın. ( Ben 25x 35 cmlik fırın tepsisi kullandım).

Üzerine haşlanmış makarnanın yarısını dökün ve eşit bir biçimde yayın.

İç malzemeyi makarnanın üstüne serpin.Ve kalan diğer makarnayı iç malzemenin üzerine yayın..

2. yufkayı makarnanın üzerine hafif pile yaparak tepsi ölçüsüne göre yerleştirin.

Tepsinin dışında kalan yufkayı düzgün bir biçimde önce yan kısımları tepsinin üzerine doğru katlayın.

Diğer kenarları da katlayarak üzerini tamamen kapatın. Ayırdığınız sosu yufkanın üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

YÖRSAN AYRAN ile sıcak veya ılık servis yapın.

AFİYET OLSUN!

Kaynak: mutfakvetatlar.blogspot.com.tr