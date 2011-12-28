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Yılbaşı kurabiyenizi Akmerkez’de süsleyin!

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Yılbaşı kurabiyenizi Akmerkez’de süsleyin!
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Minikler kurabiye süsleyerek eğlenecek.

Akmerkez’in küçük misafirleri, “Çocuk Etkinlikleri” kapsamında 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek “Yılbaşı Kurabiye Süsleme” adlı etkinlikte yılbaşı kurabiyelerini süsleyecekler. Çocukların renkli dünyasının eseri birbirinden lezzetli kurabiyeler, yılbaşı gecesine keyif katacak...

Düzenlediği renkli ve öğretici etkinliklerle çocukların vazgeçilmezi olan Akmerkez’de yılbaşı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor! Akmerkez’in küçük misafirleri; 31 Aralık Cumartesi günü, yılbaşı sofraları için birbirinden lezzetli kurabiyeleri yaratıclıkları ile süsleyecekler. Lezzetleri kadar şıklıklarıyla da birbirleriyle yarışacak rengarenk kurabiyeler, yılbaşı sofralarının başrol oyuncusu olacak.

www.akmerkez.com.tr

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