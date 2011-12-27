YÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in Middle Kitchen

DÃ¼nya mutfaÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™deki lezzet merkezi haline gelen Middle Kitchenâ€™Ä± yÄ±lbaÅŸÄ± telaÅŸÄ± sardÄ±! Yeni yÄ±l iÃ§in sÃ¼rpriz hazÄ±rlÄ±klar yapan Middle Kitchen, konuklarÄ±na bu Ã¶zel gÃ¼n iÃ§in Ã¶zel lezzetler sunmaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â

YeÅŸilkÃ¶yâ€™Ã¼n en yeni mekÃ¢nÄ± olan Middle Kitchen, Marina balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ±n arasÄ±nda, 120â€™nin Ã¼zerinde Ã§eÅŸidi barÄ±ndÄ±ran menÃ¼sÃ¼ ile yeni bir lezzet dÃ¼nyasÄ± kurdu! SeÃ§imleri bir hayli zorlayan menÃ¼de, pizzalar, makarnalar, noodleâ€™lar, birbirinden lezzetli hamburger ve Ã¶zel et Ã§eÅŸitleri, tadÄ±na doyum olmaz sandviÃ§ler, doyurucu ve gÃ¶z alÄ±cÄ± kahvaltÄ± menÃ¼leri, leziz balÄ±k Ã§eÅŸitleri ve Ã¶zel tarifleri ile hiÃ§bir yerde bulamayacaÄŸÄ±nÄ±z tatlÄ±lar yer alÄ±yor.

Lezzet avcÄ±larÄ±nÄ±n yeni duraÄŸÄ± olacak olan Middle Kitchenâ€™Ä±n ÅŸefi Mahir Ã‡elikâ€™in spesyallerinden Baklava Hamuruna SarÄ±lmÄ±ÅŸ Levrek, Ã‡Ä±tÄ±r SarÄ±msaklÄ± YoÄŸutlu Kebap, Kestane MantarlÄ± Izgara Bonfile , GÃ¼l Lokumlu Creme Bruleeve ElmalÄ± Baklava ZÄ±hlamasÄ± lezzet severlerin vazgeÃ§ilmezi olmaya aday!

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Middle Kitchen formunu korumak isteyenleri de unutmamÄ±ÅŸ. Pizzaya light bir lezzet anlayÄ±ÅŸÄ± getiren Izgara Kepekli ve Sebzeli Pizza, makarna severlerin light kaÃ§amaÄŸÄ± Kepekli Penne, Izgara KÃ¼lbastÄ± SalatasÄ±, IlÄ±k Antrikot SalatasÄ± gibi Ã§eÅŸitleri ile hafif kalorili lezzet arayanlar iÃ§in bire bir.

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MuhteÅŸem deniz manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde yenilen doyurucu ve lezzetli yemeklerin yanÄ±nda herkes kendi damak zevkine hitap eden alkollÃ¼ iÃ§ecekleride bulabiliyor. MuhteÅŸem barÄ± ve geniÅŸ iÃ§ki menÃ¼sÃ¼ ile gÃ¶z dolduran Middle Kitchen, sadece yemek severlerin deÄŸil akÅŸam iÃ§kisini bÃ¼yÃ¼leyici bir manzara eÅŸliÄŸinde yudumlamak isteyenlerinde uÄŸrak yeri olacaÄŸa benziyor. Kokteyl menÃ¼sÃ¼ ile gÃ¶z dolduran Middle Kitchen, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel kokteylleri ile farklÄ± tatlar denemeyi sevenlerin uÄŸrak yeri!

Dinamik ve genÃ§ bir mekÃ¢n olan Middle Kitchen, haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ 09.00â€“01.00 arasÄ±, hayattan ve yemekten keyif almayÄ± seven herkese tÃ¼m gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼yle kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.



www.middlekitchen.com