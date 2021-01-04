Yeni ebeveynlerim izolasyon içinde yaşamasına yardımcı olacak öneriler

Yeni bir ebeveyn olmak zordur, ancak koronavirüs salgınında çok daha zordur. Pandemi, dünyaya yeni bir bebek getirmenin verdiği normal stres faktörlerini zorlaştırarak işleri daha da karışık hale getirdi. Sosyal mesafe, evde kalma kuralları ve iptal edilen aile ziyaretleri, ebeveynleri bekledikleri destek olmadan çocuk büyütmek zorunda bırakıyor.

Ruh sağlığı kaygılarından kurtulun

Yeni bebek ile birlikte ebeveynlere bir miktar belirsizlik eşlik ederken, bu belirsizlik pandemi dönemiyle daha da artıyor. Pandemi stresiyle birlikte bebeğin de gelişi ebeveynlerde anksiyeteye sebep olabilir. Bununla mücadele etmek için bir uzmanla görüşebilirsiniz.

Online danışma: Bir uzmanla telefondan veya görüntülü arama yoluyla destek alabilirsiniz. Bu terapiler hayati derecede önemlidir. Sadece ruhsal değil, emzirme danışmanları ile de bebeğinizin beslenmesi ve bakımı konusunda konuşabilir ve yardım alabilirsiniz.

Canlı yayınlara katılın: Evden çıkmadan bir uzmana danışmanın en iyi yollarından biri de canlı yayınlardır. Uzmanlar sosyal mecralarda canlı yayında ebeveynlerin sorularını yanıtlıyor. Bu yayınlar grup ortamında olduğundan, sizin gibi sorunlar yaşayan pek çok ebeveyn de olacaktır. Bu şekilde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Yükünüzü hafifletin

Bir bebeğe bakarken uyumak, yemek yapmak gibi çok basit şeyler bile oldukça zorlaşabilir. Yeni ebeveynler için yüklerini hafifletmenin yolunu bulmak da çok değerlidir. Bu konuda eşinizden veya varsa diğer çocuklarınızdan mutlaka yardım almalısınız.

Alanlar belirleyin

Evinizin odalarını farklı etkinlikler için ayırın. Çalışmak, uyumak, egzersiz yapmak için hep aynı odayı kullanmayın. Bu şekilde sürekli evde bile olsanız, kendinize farklı alanlar oluşturabilirsiniz.

Sanal görüşmeler yapın

Sevdiklerinizle görüntülü aramalar gerçekleştirin. Yanınızda olduğu kadar mutlu hissettirmese bile onlarla sevinçlerinizi, üzüntülerinizi paylaşmak sizi de rahatlatabilir.