Bebek bakımında annelerin işini kolaylaştıracak ürünler...

Bebek sahibi olmak heyecan vericidir. Fakat birçok şeye ihtiyaç olacak. Bu ihtiyaçlar için bir liste oluşturabilirsiniz. İşte anne adaylarının mutlaka sahip olması gereken şeyler...

- Yeni bir anne olarak sık sık beze ihtiyacınız olacak. Bu nedenle yeterince bez alınmalı.

- Bebek doğduktan sonra nevresim, battaniye ve bezleri sık sık değiştirilir. Bunun için bu ürünlerden birkaç tane edinmenizde fayda var.

- Emzirme sütyeni, bebeği hızlı beslemek için anneye kolaylık sağlar. Emzirme sütyeni tercih ederken bedene rahatça oturduğundan emin olunmalı. Çünkü, doğum sonra bir veya iki beden büyüme olabilir.

- Biberon, bebek beslenmesinde olmazda olmaz... Emziriyor olsanız bile, uzakta olduğunuz durumlar için birkaç tane bulundurmanız gerekebilir. Ayrıca, gece beslenmenizde eşinizde, bebeğinizin beslenmesine kolayca yardımcı olabilir.

- Bebekler için araba koltuğu, yeni doğmuş bebeğinizin hastaneden eve güvenli bir şekilde getirmenize yardımcı olur. Ancak alırken ihtiyacınıza uygun olanlardan tercih etmelisiniz. Ayrıca almadan önce beğendiğiniz modelin güvenli olup olmadığını araştırmayı unutmayın.

- Daha önce bahsettiğimiz gibi, dinlendiğiniz veya evden uzak olduğunuz zamanlarda bebeğinizi beslemek için başka birinin yardımı gerekebilir. Süt pompası, anne sütünün buzdolabında muhafaza edilmesini sağlar. Fakat, her süt pompası aynı değildir Rahat, kullanımı kolay ve güçlü bir tanesine ihtiyacınız olacak. Ayrıca, taşınabilmesi de son dakika planları için işleri kolaylaştırabilir.

- Bebek çantası da en önemli ihtiyaçlardan biri. Bebeğin tüm temel ihtiyaçlarını yanınızda kolaylıkla taşımanızı sağlar. Satın alırken uzun süre kullanabileceğiniz, yumuşak ve sağlam bir kumaş olmasına dikkat edin. Çoklu dış cepler de dikkat edilmesi gereken özelliklerden.

- Bütün belirtilen ihtiyaçların yanı sıra bazı ekstra ürünler de işinizi görebilir. Örneğin oyunları bebek arabalarına, bebek koltuğu veya araba koltuğuna sabitleyen kancalar bebeğinizin keyifli vakit geçirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kangurular bebeğinizi kolayca taşımanızı ve yanınızda tutmanıza olanak tanır.