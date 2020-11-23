Yediklerinizi nasıl kontrol altında tutabilirsiniz?

Dengeli beslenme için porsiyon büyüklüğü veya tüketilen yemek miktarı önemlidir. Bunun için nelere dikkat edilmeli?

- En sevilen lezzetlerin küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi pek çok yönden işe yarar. Örneğin, diyetteyken tatlı tüketimine dikkat edilmesi gereklidir. Bunun için tatlılar küçük porsiyonla sınırlandırılmalı.

- Porsiyonları küçülterek, yiyecekler açısından daha dikkatli bir bakış açısına sahip olabilirsiniz ve sağlıklı beslenme özen göstereceksiniz.

- Günde üç dengeli öğün yemek oldukça önemli. Ayrıca sağlıklı atıştırmalıklar da ihmal edilmemeli.

- Gıdaların etiket bilgilerini okumayı ihmal etmeyin. Tüketeceğiniz yiyeceğin kaç kalori olduğu, şeker ve yağ oranı gibi bilgileri kontrol edin. Ayrıca yenen yemeğin ölçüsüne dikkat edilmesinde de fayda var.

- Bazı araştırmalara göre, günde üç öğün yiyen kişilerin, gün içinde sadece atıştırarak öğünleri atlatanlara göre daha uzun süreli kilo verdikleri görülmüştür. Bu da alınan toplam kaloriden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle kilo vermeyi hedefliyorsanız, beslenmenize ve yediklerinize dikkat etmelisiniz.

- Ayrıca bazı çevresel faktörlerde yeme miktarını etkileyebilir. Örneğin, film izlerken yemek yemek veya bir şeyler atıştırmak... Bu durumlarda ölçüyü kaçırmamak için uzun süre aç kalınmamalı.