Ramazan ayında beslenme

Öncelikle sahur atlanmaması gerekir. Özellikle de kilo problemi yaşayan ya da uzun açlıkları kontrol etmekte zorlanan kişilerin ‘sahuru atlama’ gibi hata yapmaları, ramazan sonunda istenmeye kiloların artışına sebebiyet verebilir. Oysaki doğru yeme davranışı ile bırakın kilo almayı, kilo verebilirsiniz bile.



Sahurda neler yapılmalı?

- Hafif besinler tercih edilmeli, lif içeriği yüksek gıdalar tüketilmelidir. Böylece uzun süre tok kalabilirsiniz. Taze meyve, kepekli tahıllı ekmek, bol sebze, kuru yemişler (çiğ) lif içeriği yüksek besin gruplarıdır.

- Protein içeriği yüksek besinler de midede geç sindirildiklerinden tokluk süresini uzatmaya yardımcı olacaktır. Bu yüzden yumurtayı mutlaka sahur öğünlerinizde dahil etmenizi öneririm. Bunun haricinde peynir, süt, yoğurt gibi besinler de protein içeriği yüksek besinler arasında.

- Pilav, beyaz makarna, beyaz ekmek, hamur işleri, şerbetli tatlılar, kızartmalar hem glisemik indeksi yüksek besinler arasında yer alıp, hem de kan şekerinizi hızlı yükselteceğinden sahurda da, iftarda da uzak durulması gerekir.

- Pide ramazan ayının vazgeçilmesi olduğunda porsiyon kontrolüne dikkat edildiği sürece tüketilebilir. Örneğin; 1 dilim ekmek=1 avuç pide

İftarda neler yapabiliriz?

- İftara gelecek olursak mutlaka su ile orucun açılması, ardından zeytin/hurma gibi hafif besinlerle kan şekerini yükselttikten sonra çorba ile sindirim sisteminizi yumuşatabilirsiniz. Burada dikkat edilecek durum çorbanın içeriğinde un/krema/kaşar peyniri gibi besinlerin olmamasına özen gösterilmelidir.

- Çorbamızı içtikten sonra 10 dakika kadar dinlenip, evin içerisinde hareket edersek (bu arada namaz kılınabilir) hem ‘’beyne doyma sinyalinin gitmesi’’ne fırsat tanımış oluruz, hem de üst üste yiyerek oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmiş olabiliriz.

- Sonrasında güzel bir ana yemek ile (sebze/baklagil+et/tavuk/balık) salata ve yoğurt ürünleri ile iftarımızı tamamlayabiliriz. Bulgur, karabuğday, kepekli makarna, erişte gibi tahıl ürünlerini tercih etmekte fayda olacaktır.

İftar ve sahur arasında su tüketimine özen gösterilmesi gerekir. Aralarda hafif tempo egzersizler yapılması faydalı olabilir.

Ramazanın vazgeçilmezi güllaç, iftar sonrasında tercih edilebilir. İftar sonrasında şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar (dondurma/sütlaç/muhallebi), meyve gibi besinleri tüketmek daha yerinde olacaktır.