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Yazar Aret Vartanyan’dan öğrencilere seminer

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Yazar Aret Vartanyan’dan öğrencilere seminer
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6 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecek bu semineri kaçırmayın.

Yaşam amacını, “Bir tek insanı bile dışarıda bırakmadan, her bireyin kendini ve yaşam amacını sevgi üzerine kurulu bir zeminde gerçek kılmasını sağladığı bir dünyaya hizmet etmek” olarak ifade eden Aret Vartanyan, 6 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Irmaklı öğrencilerle söyleşecek ve yeni çıkan kitabı da dâhil olmak üzere kitaplarını imzalayacak.

Adres: Caddebostan, Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:112, Kadıköy / İST.

Detaylı bilgi için  0 (216) 411 39 23 Dahili :123'den Yeşim Çalık'a ulaşabilirsiniz.

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