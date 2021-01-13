Virüs ve bakterilere karşı etkisi çok kuvvetli... Beyaz çayın faydaları neler?

Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çay yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye sahip.

Beyaz çayın diğer çaylardan farkı nedir?

Yoğun antioksidan içeriği ile kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Beyaz çay, bu özelliği ile tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel bir ürün olarak öne çıkıyor. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, cildin sıkılaşmasını sağlayan tazeleyici etkisi deneysel olarak ortaya konulmuştur. Literatürlerde, bu etkilere bağlı olarak romatoit artrit ve diğer yangılı hastalıklarda şikayetlerin hafifletilmesinde yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca Beyaz çayın yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.” dedi.

Zayıflamak için tüketilir mi?

Bu tarz bitki çaylarının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesini söyleyen Deniz Berksoy, “Vücudunuzda aşırı su kaybına neden oldukları için sağlıklı bir kilo kaybı sağlamazlar. Sağlıklı kilo kaybı için ara ve ana öğünlerinize dikkat etmelisiniz. Günde en az 2,5 litre su tüketmelisiniz. Sporu asla aç karnına yapmamalısınız.” açıklamalarında bulundu.

Beyaz çayın faydaları