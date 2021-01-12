Boğaz ağrısına karşı etkili! Sabahları bir tatlı kaşığı tüketerek...

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, boğaz ağrısına karşı doğal önerileri paylaştı.

- İki sarı gücü birleştirin: Ayva ve limon

Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin. Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir. Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir. İçerdiği sitrik asit le boğazın alkalize olmasına yardımcı olur.

- Soğan suyu öksürük şikayetlerine birebir

İçerdiği allisin ile birer doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsak kış aylarının vazgeçilmezidir. Soğan ve sarımsak, vücuttaki sümük dokusunun hava yollarından atılmasını sağlayan sülfür bileşenleri içerir. Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır. İki orta boy soğanı kabuklarını temizleyin ve ikiye bölerek bir gün suda bekletin. Ertesi gün soğan suyunu içerek boğaz ağrınızı ve öksürük şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Yine sarımsak da hem pişmiş hali ile hem de çiğ olarak boğaz enfeksiyonlarına karşı etki sağlar. Bu nedenle kışın pişirdiğiniz her yemeğin içerisine eklemelisiniz.

- Kerevizi çiğ tüketin

En sağlıklı sebzelerden kereviz çiğ tüketildiğinde, boğaz ağrılarının giderilmesine daha çok katkı sağlar. Sert bir sebze olduğu için rendeleyebilir ve üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz. Kerevizin içerisinde C vitamini, potasyum, magnezyum, sodyum ve demir bol miktarda bulunur. Kerevizin neredeyse yüzde 75’i su, yüzde 25’i liftir. Bu yüzden oldukça alkalize edici özelliktedir. Düzenli olarak tüketmek boğaz hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

- Boğaz ağrısına karşı doğal öneriler

• Bitki çaylarından papatya, roybos ve kuşburnunu karıştırarak tüketmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

• Zencefil, zerdeçal ve karabiberi, bal ile karıştırarak her sabah 1 tatlı kaşığı tüketmek boğaz ağrısı ve enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur. Daha faydalı olması için zencefilin taze öğütülmüş olmasına dikkat edin. Arkasından hemen su içmeyin.

• Boğaz enfeksiyonlarına karşı turşu ve kefir gibi önemli prebiyotik kaynaklarını günlük beslenme planınıza dahil edin.

• Közlenmiş yeşil ve kırmızı biberlerin üzerine az su ile karıştırdığınız sirkeyi dökerek tüketmeniz boğaz hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar.

• Boğaz ağrısını hafifletmek için birkaç adet karanfil çiğneyebilirsiniz. Karanfillerin çok beklememiş olmasına; yani taze olmasına dikkat edin.

• Her türlü enfeksiyona karşı bol su tüketmeye çalışın.