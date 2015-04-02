Ve gelecek başlıyor...

Velilerin en büyük beklentilerinden biri çocuklarının aynı okulda eğitimine devam edebilmeleri. İELEV, bu beklentiyi karşılıyor ve anaokulundan liseye kadar kesintisiz eğitim sunuyor.

İELEV’de anaokuluna başlayan öğrenciler, Türk ve Alman öğretmenlerle tam gün eğitim görüyor, üç yaşından itibaren Almancayla tanışıyorlar.

İELEV, Almancanın yanı sıra ilköğretim ikinci sınıftan itibaren İngilizce öğrenme ayrıcalığı sunuyor. Bu da ortaokulda Almanca Sprach Diplom 1 , lisede Sprach Diplom 2, ESOL, IELTS ve TOEFL sertifikalarına sahip olma imkânı demek. Özetle, bir İELEV’li ileri düzeyde iki dille mezun olma ayrıcalığı yaşıyor.

Spor ve sanat, İELEV için eğitimin en önemli parçalarından. Öğrencilerinin derslerin yanı sıra spor ve sanat aktiviteleriyle de ilgilenmelerini, ilgi ve yeteneklerine göre seçtikleri kulüplerle sosyal hayata katılmalarını sağlıyor.

Lisede ise, GIB (Gemischtsparchiges Intarnational Baccalaureate) diploma programına uygun eğitimle Almanya, Avusturya ve İsviçre’de ücretsiz üniversite okuma fırsatı sunuyor.

İELEV’i diğer okullardan ayıran önemli bir özellik de eğitim teknolojileri konusunda dünyada örnek okul seçilmesi. İELEV 2014’te öğrencilerine dağıttığı iPadler, bütün sınıflarda bulunan Apple TVler, iMac laboratuvarları ve 3D teknoloji sınıflarıyla teknolojiyi etkin bir

şekilde kullanıyor. Böylece öğretme ve öğrenme süreçlerini çok daha verimli hale getiriyor.

İELEV, çocuklarının geleceğini düşünen tüm velileri 4 Nisan 2015 tarihinde Tanıtım Günü’ne davet ediyor.

Ayrıntılı bilgi www.ielev.k12.tr’de.