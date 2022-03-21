Vajina sağlığı için ne yapmalı? Vajinal sağlık için en iyi ve en kötü gıdalar

Sağlıklı bir vajinanın nasıl göründüğünü ve nasıl hissettirdiğini daha iyi anlamak için önce sağlıksız bir vajinanın bazı özelliklerini gözden geçirmeliyiz. Vajinada şişlikler, yaralar, siğiller veya kokulu veya beyaz, kirli beyaz veya şeffaf olmayan renkteki akıntılar vajinal sağlık için önemli uyarılardan biri olabilir. Bunun yanı sıra diyetimiz ve tükettiğimiz gıdalar da vajinal sağlıkta önemli bir rol oynar. İşte, vajinal sağlığa iyi gelen ve kötü etkileyen yiyecekler hakkında bilgiler...

Sarımsak vajinal enfeksiyonları önleyebilir.

Bir mantar enfeksiyonu geçirirseniz, sağlığınız için en iyi yiyeceklerden biri olan sarımsak, iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Sarımsak mantarın büyümesini engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle, ister taze sarımsakla pişirmeyi, ister bir kapsül sarımsak almayı ya da topikal bir krem ​​sürmeyi tercih edin, sarımsaktaki allisin, olası herhangi bir kaşıntı veya tahrişi büyük ölçüde rahatlatabilir.

Soya, doğal hormon seviyenizi düşürebilecek fitoöstrojenler içerir.

Sağlıklı veya sağlıksız olduğu düşünülen gıdalar söz konusu olduğunda, soya biraz tartışmalıdır. Bunun bir nedeni, soyanın bir fitoöstrojen türü gıda olmasıdır. Bu, bitki bazlı olduğu ve östrojen benzeri etkiler üretebileceği anlamına gelir. Diğer yandan soya, sıcak basmaları azaltabilir ve meme kanseri gibi hormona dayalı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir, ancak diğer yandan soya da atılabilir. östrojen seviyeleriniz ve hatta potansiyel olarak meme kanseri veya tiroid sorununu tetikleyebilir veya zamanla yumurtalıklarınızın işleyişini bozabilir.

Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşmaya ve önlemeye yardımcı olur.

Kızılcık idrar yolu enfeksiyonları için faydalı bir gıdadır. Çünkü oldukça asidiktirler ve bakterilerin rahim duvarlarınıza yapışmasını zorlaştırırlar

Kuşkonmaz vajinanızın kokmasına neden olabilir.

Vajinanızda kötü kokuya neden olabilecek başka bir şey de bazı yiyeceklerdir. Listenin başında soğan, sarımsak ve kuşkonmaz bulunur. Bunun nedeni, hepsinin kükürtten yapılmış olmalarıdır.

Yoğurt, vajinal sıvılarınızın daha iyi kokmasını sağlayabilir.

Sağlığınız büyük ölçüde bağırsağınız tarafından kontrol edildiğinden , probiyotiklerin içerdiği sağlıklı bakteri ve mayalar (laktobasil ve Bifidobakteri gibi) , kötü bakterileri savuşturmaya, sindirimi kolaylaştırmaya ve sisteminizin ilaçları emmesini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Kahve vajinanızın pH dengesini bozabilir.

Vajinanızı olması gerekenden daha asidik hale getirebilecek yiyeceklerden biri kahvedir: Asidik ortalaması 4,85 ile 5,10 arasındadır. Bu nedenle hem vajinal sağlık için hem de genel sağlık için günde dört fincandan fazla kahve içmemekte fayda var.





Mercimek yumurtlama dönemine olumlu etki eder.

Bitki bazlı protein açısından zengin bir gıda (½ fincan porsiyon başına 12 gram ) mercimektir. Aynı zamanda lif, potasyum, folat, demir ve manganez açısından da yüksek olduklarından, kendinize nefis ev yapımı mercimek çorbası, mercimek köri sağlıklıdır ve üreme sisteminizi sayısız düzeyde güçlendirebilirler.





Koyu yapraklı yeşillikler vajinal kuruluğu önler.

Yeşillikler, vajinal kuruluğu önlemeye de yardımcı olabilirler. Bunun nedeni, birçok koyu yeşil yapraklı yeşilin, sisteminizin vajinal kuruluğu savuşturan bir besin olan A Vitamini yapmasına yardımcı olan beta karoten bakımından yüksek olmasıdır. Yapraklı yeşillikleri bol miktarda bulunduran E vitamini aynı zamanda vajinal yağlamayı da destekler.