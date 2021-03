Uzaktan eğitimde çocuğunuza rehberlik ediniz?

Geleneksel eğitim sisteminin yanında dünyada birçok kurum ve kuruluş uzaktan eğitim sistemiyle artık yeni normal hayata devam etmektedir. Alışkın olduğumuz geleneksel eğitim sürecine baktığımızda nasıl ders çalışılması gerektiğini, ders çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini senelerdir öğrendiğimiz ve benimsediğimiz bir sistem olduğundan dolayı; yeni normalde yeni yeni deneyimlediğimiz uzaktan eğitim sisteminde; ebeveynlere düşen görevleri, nasıl hareket edilmesi gerektiğini, nasıl bir çalışma disiplini edinilmesi gerektiğini ve başarıya ulaşmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda tedirginlik duyulmaktadır. Peki; evde eğitim sürecinde nelere dikkat etmeli, çocukları evde eğitim-öğretime devam eden veliler neler yapmalı? İşte, çocukların online çevrimiçi eğitim sürecini daha verimli kılacak öneriler:

1. En iyi rol model sizsiniz

Öncelikle çocuğunuza en iyi rol modelin siz olduğunuzu unutmayarak süreci panik yapmadan durumu sakin kalarak kontrol etmelisiniz. Çocuğunuzla konuşarak ona bu sürecin nasıl işlediğini çocuğunuzun anlayabileceği dille anlatmalısınız. Özellikle ilkokul seviyesinde çocuklar ailelerinden duyduklarını ve haberleri abartarak birbirlerine felaket senaryoları şeklinde anlatacaklardır. Bu sebeple çocuğunuzla beraber izlediğiniz haberlerde verdiğiniz tepkiler; jestler, mimikler ve sözel ifadelerinize dikkat etmelisiniz. Çocuklarınıza anlayabileceği gerçek ve güvenilebilir kaynaklardan bilgi edinip, tedbirler konusunda videolar izleyip çocuğunuzun da sakin kalmasını sağlamalısınız. Geçmişte de yaşanan benzer olayları göstererek her şeyin bir sonu olacağını ve bu sürecinde biteceğine ikna edebilirsiniz.

2. Günlük rutinler oluşturun

Belirsizlik her insan da motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır. Siz de ailenizle beraber aile toplantılarınızda gününüzü ve mümkünse haftanızı planlayın ve rutinleriniz olsun. Çocuklar rutinleri, planları ve sınırları severler ve kendilerini güvende hissederler. Günün planlaması belirsizliğin getirdiği motivasyon kaybının önüne geçmektedir. Rutinler kaliteli ve verimli bir gün geçirilmesinde çok önemlidir.

3. Çocuğunuzla beraber çalışma ortamı hazırlayın



Çalışma ortamı denildiğinde aklınıza ilk gelen bir masa, bir sandalye, kitap, defter ve kalem olduğuna eminim. Ama yeni normal de çalışma ortamına bir yeni eğitim aracı daha eklendi tablet veya bilgisayar. Çocuklar normalde tablet ve bilgisayarlarını kucaklarına alarak veya yataklarına uzanarak kullanmaya alıştılar. Fakat online çevrimiçi eğitim söz konusu olduğunda yeni normalde bu alışkanlık çocukların verimlilik ve odaklanma seviyelerini bir hayli düşürmektedir. Özellikle yatarak ders çalışırken çocukların sıkıldıkları ve dikkatlerinin daha hızlı dağılarak uykuya daha hızlı geçiş yaptıklarını biliyoruz. Bu sorunun yaşanmaması için online çevrimiçi eğitimde sessiz ve sakin çalışma ortamının hazırlandığı odada; masa başında, kulaklık takılarak ve yanında kalem defterin bulundurulup öğretmenin anlattıklarını kendi anladığı tarz da küçük notlar alarak yapılması uzaktan eğitimin yüksek oranda verimliliğini arttırabilir.

4. Sürekliliği sağlayın

Geleneksel okul döneminde eğitimde devamlılığı sağlayan en güçlü faktör, okul başlarken derse katılımlarda yoklama alınmasıdır. Çocuklar isteksiz olsalar da yok yazılmamak adına bir şekilde okula giderdi. Fakat online çevrimiçi eğitimde çocukları sabahları yataktan kaldıracak böyle bir güç bulunmamaktadır. Bu nedenle online çevrimiçi eğitimde alınan yoklamalar ve sizlerle paylaşılan bilgilendirme yoklamalarını düzenli takip ederek çocuklara sürdürülebilir hedefler koymak ve gün sonunda dersin içeriğiyle ilgili sohbet ederek, ödevlerini ve programı takip ederek mümkünse çocuğun yeni normal de kendine rutin oluşturma sürecinde bunları yaparken desteklemek ve yanında olmak alışma sürecinde motive edici davranışlar olabilir.

Aksine eğer siz “Zaten online çevrimiçi verimli değil; bu sene de gitti böyle, zaten online eğitimin pek faydası yok, online eğitim verimsiz boşa geçmiş saatler” gibi olumsuz düşüncelere kapılarak bu kaygı ve tedirginliğinizi sürekli çocuğunuzun yanında ifade ederseniz eğer, çocuğunuz da oluşacak düşünce; “Zaten bir verim alamayacağım, annem ve babam zaten bu dönem başarısız olacağımı öngörüyor ve kabul ediyor; online çevrimiçi eğitime devam etmem de, ödevlerimi yapmam da, derslerde katılımda masa başında ve not alarak katılmam da, günlük tekrar yaparak ve gelecek konuları gözden geçirmem de etkili olmayacaktır.” diyerek pes etme ve online çevrimiçi eğitimi pek önemsememeye başlayacaktır. Siz ebeveynlerin kaygı ve olayları yönetebilme şekliniz; çocuğunuzun üzerindeki stres ve oluşacak kaygının yönetilebilmesini öğretecektir. Çocuklar ebeveynlerinin aynasıdır ve siz çocuğunuza model olup; bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olmalısınız.

5. Çocuğunuzu aşırı kontrol etmeyin

Çocuğunuzu sürekli kontrol edilmesi gereken, sürekli hata yapan ve sürekli yönetmeniz gereken biri olarak görmekten vazgeçip; çocuğunuzun yanında onlara hayata dair rehberlik etmeniz gereken, kendilerine ait bir karakterleri olan biricik ve özel bireyler olduklarının farkındalığıyla yaklaşın. Kontrol etme duygusu sürekli karşı tarafın eksik ve hatalı yönlerine odaklanacağı için çocuğunuzu sık sık eleştirdiğinizi zamanla fark edemezsiniz. Bu da çocuğunuzla aranızda iletişim problemlerine ve artık sizin farklı çözümler aramanıza neden olur. Nasıl mı; "Kameradan öğretmenin seni görüyor, öğretmenin bu soruları tek tek soracak okul açıldığında, şimdi arıyorum öğretmenini" gibi cümleler, gerçek olmadıkları anlaşıldığında size karşı hem büyük bir güvensizlik yaratır hem de var olan otoritenizi sarsar. Ayrıca sürekli eleştirilen ve baskı uygulanarak bir şeyler yaptırılmaya çalışılan çocuklar bir süre sonra sizi duymamaya başlayacaktır.

6. Not tutma alışkanlığı Önemli

Geleneksel eğitim de öğretmen tahtaya yazar ya da bize okur bizler de onu deftere geçiririz. Fakat yeni normal online çevrimiçi eğitimde çocuklar önemli yerin neresi olduğuna ve hangi kısımların not alınması gerektiğini ders anlatımı sırasında kendi karar veriyor. Not almak dersin verimliliği ve dersin takibini kolaylaştırmaktadır. Not tutulmadığı zaman karşılaşılabilecek en büyük sorun, çocukların dersin sonlarına doğru sıkılması ve not almak yerine sadece gözleriyle dersi takip etmesi olabilir. Bir de çocuk masa da online çevrimiçi eğitime katılmıyorsa bu noktada motivasyon azalması ve dersin anlaşılabilirliğinden uzaklaşma oluşuyor. Sadece gözleriyle takip eden öğrenci kamerasının da açık olmamasının vermiş olduğu rahatlıkla dersin sadece radyo da müzik dinler gibi dinleyerek dersten kopabiliyor. Not tutmak ve masa da ders takibi ciddi anlamda dersin verimliliğini arttırmaktadır. Veli olarak sizler bu alışkanlık kazanılana kadar, ders bitiminde defter kontrolü yapabilir; hatta ona aldığı notlardan sorular sorabilirsiniz. Böylece hem kontrol edilme hissi uyandırmaz ve sürecin içinde olarak süreci daha verimli geçirebilirsiniz.

7. Önce siz inanın

Ebeveyn olarak sizlerin sürece uyum sağlaması çocukların da uyumunu kolaylaştıracaktır. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye verilen dijital platformlardaki online çevrimiçi eğitimin sağlıklı ilerleme sorumluluğu ebeveynlerdedir. Uzaktan eğitim ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol ve geri bildirim yönetimi ailelerin denetiminde olmalıdır. Öncelikle ailelerin, sürece hâkim olmaları ve planlamaları ona göre yapmaları gerekmektedir. Ebeveynler sürece ne kadar çok uyum sağlarlarsa çocuklarında uyumu o denli kolay olacaktır. Ebeveynlerin inandığı ve takip ettiği noktada öğrencinin online-çevrimiçi derslere katılımı, takibi ve sürdürülebilirliği daha kolay ve daha verimli olmaktadır.