Uyuyan Güzel Sahnede

Salim Dörtcan yönetmenliğinde gerçekleştirilecek müzikal çocuk oyunu, miniklerin en sevdiği masalların başında geliyor. Bu beğenilen oyun, Tiyatro Mie’nin katkılarıyla Kozzy Avm ve Kadıköy Halk Eğitim’de sahne alacak.

Oyunun Konusu

Günün birinde Mutluluk Ülkesi’nin kral ve kraliçesinin güzeller güzeli kızları dünyaya gelir. Kral, dilek perilerini yemeğe davet eder ve kızlarının geleceği için güzel dilekler dilemelerini ister. Ancak yemeğe çağırılmayan 13. peri de gelir ve prenses bebeğe kötü bir dilekte bulunur. Buna göre prenses bebek, 18 yaşına geldiğinde eline bir iğne batacak ve ülkedeki tüm insanlar 100 yıllık bir uykuya dalacaktır.

Prenses bebeğin 18. yaş gününde 13. perinin bu dileği kabul olur ve tüm ülke uykuya dalar. Efsaneye göre bir prens uyuyan güzeli öpecek ve ülkeyi bu uykudan uyandıracaktır. Prenses bu 100 yıllık uykusunda prensini beklemektedir.

Oyuncular: Emre şen, Gül Arda, Müge Küçükyılmazlar, Dilay Ekmekçioğlu, Kürşat Karaman, Senem Bölükbaşı, Onur Kurşun, Şükran Aktı.

Tiyatro Mie Ekim Programı



Kozzy Avm

1 Ekim Cumartesi, saat 12.00

2 Ekim Pazar, saat 12.00



Kadıköy Halk Eğitim

8 Ekim Cumartesi, saat 13.00

23 Ekim Pazar, saat 13.00

30 Ekim Pazar, saat 13.00

TİYATRO MİE