Ustanın Günü Projesi’nde Prof. Dr. Nevzad Atlığ!

Türk Sanat Musikisi’ne hayat veren değerli usta Prof. Dr. Nevzad Atlığ, Yedirenk Sanat Vakfı tarafından28 Ocak tarihinde Beşiktaş Four Seans Otel’de gerçekleşecek “Ustanın Günü Projesi” kapsamında onurlandırılacak.



Türk müziğinin geliştirilerek korunması ve özünün gelecek nesillere saklanması için gerçekleştirilen musiki çalışmalarında yaşamı boyunca özenle çalışmış olan büyük usta, kendisine sunulacak ödülle onurlandırılacak. Atlığ’ın sanat yaşamının kısa bir özetinin sunulacağı, talebelerinin kendisine şükranlarını sunarak sanatlarını icra edecekleri, Türk musikisine sağladığı büyük katkılardan dolayı en anlamlı biçimde selamlayacakları bu özel davet, 28 Ocak 2013 Pazartesi akşamı Beşiktaş Four Seans Otel’de gerçekleşecek.



Atlığ adına, Yedi Renk Sanat Vakfı tarafından Ustanın Günü Projesi kapsamında gerçekleşen ikinci etkinliğinde ağırlanacak olan Türk Musikisinin saygın isimlerinden Prof. Dr. Nevzad Atlığ'a bu gecede sanat, basın ve cemiyet hayatının önemli isimleri de eşlik edecek.

Başta Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Münip Utandı ve Adnan Çoban olmak üzere değerli isimler eserleriyle ustanın yanında olacaklar. Gelenekli sanatlarımızın büyük ismi ve Atlığ’ın eski dostu Prof. Uğur Derman da büyük ustayı anlatacağı bir konuşma yapacak.

Yedirenk Sanat Vakfı tarafından, ikincisi Nevzad Atlığ’a atfedilen bu önemli etkinlik, daha önce Ressam Devrim Erbil ve

Hat Sanatçısı Hasan Çelebi adına düzenlenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.