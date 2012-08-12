Ustalardan resim, heykel ve fotoğraf sergisi

Yakında 27 yılı geride bırakacak olan Tem Sanat Galerisi, etkinliklerini 31 Ekim tarihine kadar, Nişantaşı’ndaki iki katlı mekanında açtığı büyük ustalardan genç ustalara uzanan karma bir resim, heykel ve fotoğraf sergisiyle sürdürüyor.

Gerek düzenleme, gerekse eserlerin seçimiyle çok emek verilen bir sergi bu. Mevsim olarak galeriler, çoğunlukla ölü dönemini yaşarken, adeta bu imajı silmek istercesine üst düzeyde ve dolu dolu. 31 Ekim’e kadar sürecek bu sergide İbrahim Safi, Abidin Dino, Adnan Varınca, Mustafa Aslıer, Gökşin Sipahioğlu, Mürşide İçmeli, Ömer Kaleşi, Alecos Fassianos (Yunanistan), Nevin İşlek, Güngör İblikçi, Metin Talayman, Yuri Kuper (Rusya), Mehmet Güler, Zeki Fındıkoğlu, Miharu Shiota (Japonya), Hüseyin Ertunç, Abdulkadir Öztürk, Yavuz Tanyeli, Angelos Panayiotidis (Yunanistan), Fuat Acaroğlu, Gülden Artun, Nur Özalp, İsmail Yıldırım, Talat Enlil, Mithat Şen, Selma Gürbüz, Devabil Kara ve Özlem Özkan'ın eserleri yer almaktadır.

Genellikle, sanatçılar iki yılda bir sergi açtıkları için hepsini böyle toplu olarak bir arada görmek oldukça güçtür. Farklı çizgilerde çalışan, bazıları bugün hayatta bile olmayan, yirmi sekiz Türk ve yabancı tanınmış usta sanatçının, iki yüzü aşkın seçkin eserinden oluşan bu sergi, günümüz çağdaş plastik sanatları hakkında genel bir fikir verme açısından da oldukça önemlidir. Sergide, tuval resminden heykele, suluboyadan pastele, guvajdan karakalem resim ve desenlere, ayrıca çok çeşitli tekniklerde üretilmiş, Türk ve yabancı sanatçıların orijinal baskılarına uzanan bir yelpazede seçilmiş eserler sunuluyor. Bu sergi yalnızca İstanbul'lu sanatsevere değil, sanatla ilgili bütün kesimlere ve yabancı konuklara, çağdaş resim ve heykel sanatından önemli bir kesitin tanıtılmasına olanak sağlıyor.

Sergiyi galeride izleme olanağı bulamayanlar, Tem Sanat Galerisi'nin www.temartgallery.com adresinde hem bu sergiye hem galeri sanatçılarına hem de geçmiş sergi arşivlerine ulaşabilirler.

TEM SANAT GALERİSİ