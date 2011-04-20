Üsküdar'da Köfte Şöleni

Tuzla’da başlayan lezzet yolculuğunu İstanbul’a da taşıyan Filizler Köftecisi, Üsküdar Kız Kulesi’ndeki yeni adresinde hizmet veriyor. 17 yıllık lezzet geleneği, bu kez de Kız Kulesi ve Tarihi yarım ada manzaralı yeni yerinde İstanbullu lezzet severlerle buluşuyor.

Filizler Köftecisi, Tuzla’daki anneler günü geleneğini bu yıl da bozmuyor. Şairin dediği gibi “yaşamı taçlandırmanın fidanlar dikerek yapılacağına” inanan Filizler Köftecisi, yeni nesillerin mimarı annelerimize Fıstık Çamı Fidanı hediye ediyor. 3000 adet çam fidanı, berekete dönüşmek için Tuzla ve Üsküdar’daki Filizler Köftecisi restoranlarında annelerimizle buluşmayı bekliyor. Daha yeşil bir Türkiye hayalini kuran Filizler, bu konuda 1 fidan dikmenin bile önemli bir adım olduğuna inanıyor. Filizler Köftecisi tarafından Anneler Günü’ne özel tüm annelere hediye edilecek olan Fıstık Çamı fidanlarını dikecek yer bulamayanlara, dikilecek alan ve bahçıvan da tahsis edilecek.

Lezzeti şansa bırakmayan Filizler’de turşular, tatlılar ve mezeler de el yapımı olarak üretiliyor. Dört hanımın Filizler için özel olarak kurduğu turşulara ve davul fırında pişirilen tatlılara doyum olmuyor

Filizler Köftecisi, anneler gününde de annelerimizin maharetini aratmayan özel lezzetleri ile ağzının tadını bilen konuklarına Kız Kulesi’ne karşı köfte keyfi sunuyor.

Telefon: 0216 343 45 49

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Öğdül Sok. No: 41 Üsküdar

www.filizler.com