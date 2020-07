Ünlüler Braun ile %100 kontrolün gücünü deneyimledi

Bodrum’da gerçekleşen etkinlikte Braun’un globaldeki yüzü Raphael Varane’dan ilham alınarak hazırlanan zorlu penaltı oyununa Anıl Altan, Kenan Acar, Gürbey İleri, Tuan Tunalı, Sinan Güleryüz ve Murat Tavlı gibi ünlü isimler katıldı.



Tek darbede etkili performans ile tıraşa kafa yorma gereğini ortadan kaldırarak diğer zorluklara odaklanma fırsatı vermesi nedeniyle Braun'un tıraş makineleri ve şekillendiricileri için yarışan konuklar sahada en iyi performanslarını sergiledi.



Oyunda gösterdikleri üstün performanslara göre kazandıkları son teknoloji ile tasarlanan kişisel bakım ürünlerini deneyimleyen konuklar her anı hareketli etkinlik boyunca stillerini Braun ile tamamladı.



Braun'un en iyi özelliklerini bir araya getiren teknoloji ve tasarımın bir birleşimi Braun 9,7 ve 5 Serisi tıraş makineleri size eşsiz bir tıraş deneyimi sunmak üzere sakal yoğunluğuna göre ayarlama yapan AutoSense teknolojisi ile daha yüksek etki ve cilt için hassaslık gözetilerek tasarlanmıştır. Stilini her an her yerde kusursuz bir biçimde korumak isteyen erkekler için tasarlanan Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti sakalınızı şekillendirirken, diğer fonksiyonları ile de stilinizi dilediğiniz gibi oluşturmanızda size her zaman destek sağlar.