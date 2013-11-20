Umutsuz yaşamların sarsıcı öyküsü

Jill McGivering’in gerçek bir hikayenin peşine düşerek esinlendiği yeni kitabi “Son Kerkenez” kitapseverler ile buluştu.

Güçlü iki kadın. İki farklı kültür.



Tek ve ortak bir amaçları var: Hayatta kalmak.



Başarılı bir savaş muhabiri olan Ellen Thomas çok sevdiği tercüman arkadaşı Jalil’in kuşkulu ölümünü araştırmak üzere Afganistan’ın tehlikeli bölgesi Helmand’a giderek İngiliz askerlerinin kampına katılır. Ölümün ve yıkımın kol gezdiği bu ülkede adaleti bulmakta ve üstü kapatılmış gerçekleri ortaya çıkarmakta kararlıdır. Diğer tarafta toplum tarafından eş ve anne olmaya zorlanmış Hasinad ise İngiliz Birlikleri tarafından işgal edilmiş bir köyde yaşamaktadır. Tek çocuğu Aref ise yeraltı savaşçılarının üyesidir ki, Hasinad bedeli ne olursa olsun oğlunu korumaya kararlıdır. Ellen ile Hasinad’ın yolları kesişir ve artık tek bir amaçları vardır: Hayatta kalmak. Fakat bu yolda onları çok yıkıcı sonuçlar beklemektedir. Bu kitap, umutsuz yaşamların sarsıcı ve lirik bir öyküsü… Son Kerkenez, McGivering’in BBC adına Afganistan’ın güneyinde bulunduğu sırada tanık olduğu gerçek bir hikâyenin peşine düşüp ondan esinlenerek yazdığı bir romanıdır.