TÜYAP Kitap Fuarının İlki Adana’da!

Çukurova 4. Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş., Türkiye Yayıncılar Birliği ve Çufaş Çukurova Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altın Koza’nın katkılarıyla düzenlenecek olan Çukurova 4. Kitap Fuarı, 11-16 Ocak 2011 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Geçen yıl 160 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, altı gün süresince 60 kültür etkinliğinin gerçekleştirildiği Çukurova Kitap Fuarı, 11-15 Ocak 2011 tarihleri arasında 10.30-20.30, kapanış günü olan 16 Ocak 2011 tarihinde ise 10.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuarlara giriş ücretsizdir.



Sonraki Duraklar



TÜYAP Kitap Fuarı Adana’nın ardından 2011 yılında yolculuğuna 5-13 Mart Bursa, 16-24 Nisan İzmir, 17-22 Mayıs Diyarbakır ile devam edecek. Bu sene 30. yılını kutlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı ise 12-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.



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www.cukurovakitapfuari.com

