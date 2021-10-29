Teletabiler İsimleri Ve Renkleri Nelerdir? Teletabilerin Sarı, Mor, Yeşil Ve Kırmızı Olanı Hangisi Ve Özellikleri Nedir

Teletabiler görüntü olarak birbirlerine benzer yapıda olsalar bile renkleri ve kafalarının üzerinde bulunan şekiller birbirlerinden ayırıcı özellikleri olarak bilinmektedir. Teletabiler çizgi filminde sarı, yeşil, kırmızı ve mor renklerden oluşmaktadır.

Teletabiler İsimleri ve Renkleri Nelerdir?

Teletabiler, çocuklara yönelik yapılmış olan bir çizgi dizi olma özelliğine sahiptir. Çizgi film de dört farklı renkte ve dört farklı karakter de teletabi yer almaktadır. Teletabilerin isimleri; Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa, Po olarak bilinmektedir.

Mor renkli olan teletabi, Tinky Winky,

Yeşil renkli olan teletabi, Dipsy,

Sarı renkli olan teletabi, Laa Laa,

Kırmızı olan teletabi, Po olarak ifade edilebilir.

Teletabilerin Sarı, Mor, Yeşil ve Kırmızı Olanı Hangisi ve Özellikleri Nedir?

Teletabiler farklı renklere ve farklı kişilik özelliklerine sahiptir. Teletabiler arasında bulunan ve en büyük olan karakter Tinky Winky olarak bilinmektedir. Mor renkli olarak tanınan Tinky Winky aynı zamanda kafasında bulunan üçgen şeklinde ki anteni ile bilinen bir teletabidir. Her zaman yanında taşıdığı ve en değerli eşyası ise kırmızı çantası olarak bilinmektedir.

Dipsy, teletabiler arasında bulunan en inatçı karakter olarak bilinmektedir. Yeşil ve düz bir anteni bulunan teletabi karakteri olarak da tanınmaktadır. Dipsy karakteri şapka takmayı çok sevmesi ile bilinmektedir. En sevdiği eşyası ise dalmaçya desenli ve uzun şapkasıdır.

Laa Laa ise sarı renkli ve kıvırcık bir antene sahip olan teletabi karakteri olarak tanınmaktadır. Büyük bir topu vardır. Laa Laa topuyla oynamayı, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seven bir karaktere sahip olarak bilinmektedir.

Po karakteri ise sonuncu teletabi karakteri olarak bilinmektedir. Kırmızı renkli bir teletabidir. Teletabiler arasında yer alan en küçük teletabi olarak tanınmaktadır. Kafasında kırmızı bir çubuk üzerinde yuvarlak bir çember şeklinde anteni bulunmaktadır. En sevdiği eşyası ise scoter olarak bilinmektedir.

Teletabiler Çizgi Film Konusu

Teletabiler çizgi filmi, yemyeşil çimenleri olan ve üstünde rengarenk çiçeklerin bulunduğu bir manzarada geçmektedir. Okul öncesi çocuklar için eğitici olan bir kategori de yer alan bir çizgi film olarak bilinmektedir. Teletabiler çizgi filmi güneşin doğuşu ile ve güneşin içerisinde yer alan bebeğin gülüşü ile başlamaktadır.

Sonrasında yerden çıkan bir mekanizmanın teletabileri çağırmasıyla birlikte karakterler sırayla ekrana gelirler. Teletabiler hep birlikte tepenin ardında bulunan topraktan bir evde yaşamaktadır. Aynı zamanda teletabilerin evinde ('Noo-Noo') isimli mavi bir elektrik süpürgesi bulunmaktadır. Küçük çocuklara yönelik hazırlanan eğitici nitelik taşıyan bir çizgi dizi olarak da ifade edilmesi mümkündür.

Teletabiler Hakkında

Teletabiler yayınlandıkları dönemden sonra birçok tartışmaya da neden olan bir çizgi dizi olarak bilinmektedir. Karakterler sebebiyle birçok tartışma yaşanmış ve sonrasında çizgi film yayından kaldırılmıştır. İlk çıktığı zaman ise yüksek reyting alarak birçok ülkede çevirisi yapılmasına ve yayınlanmasına yol açmıştır. Teletabiler 365 bölüm çekildikten be yayınlandıktan sonra ekranlara veda etmiştir. Sonrasında yeni versiyonları çekilmek istense bile istenilen başarı elde edilememiştir.

Teletabiler çizgi dizisi 90'lı yılların oldukça sevilen ve sonrasında ise birçok tartışmaya yol açan 0-6 yaş çocuklara yönelik İngiliz yapımı başarılı bir çizgi dizi olarak bilinmektedir.