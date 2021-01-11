Tam bir kalsiyum deposu! Üstelik sindirim sisteminin de dostu...

Sindirim sistemi başta olmak üzere vücut sağlığı için çok önemli olan dereotunun yararlarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, şöyle sıraladı:

- Sindirim sistemi dostu: Dereotu sindirim sistemi dostu olarak bilinmektedir. Hazımsızlık ve gaz şikayetlerini azaltan etkilerinin yanı sıra; kusma, hıçkırık ve karın şişmesi gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Dereotunun tohumu, bal ile şerbet yapılarak içildiğinde kusma zorluğu çeken kişileri rahatlatır. Bağırsakları yatıştırıcı özelliği de bulunan dereotu; sindirim ve gaz problemleri olan çocuklarda sindirimi kolaylaştırıcıdır, anason gibi besinlere göre daha hafif bir aromaya sahip olduğu için tavsiye edilmektedir. Tohumlarından yapılan çay; bağırsak yanmaları, karın ağrıları ve idrar yapamama gibi durumlarda faydalı olmaktadır.

- Emziren annelerin süt desteği: Emzirme döneminde annelerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir besin olan dereotu, anne sütünü artırıcı özelliğe de sahiptir. Düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etki sağlar. Damarları rahatlatma ve kan dolaşımını kolaylaştırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Temel yağ asitleri bakımından da zengin olan bu besin, antioksidan bakımından zengindir ve 1 çay kaşığı dereotu tohumu çiğnemek, nefesi açar ve kötü kokuları giderir. Dereotu, boşaltım sisteminde enfeksiyonlara neden olan “escherichia coli” bakterisine karşı da savaşır.

- Kalsiyum deposu: Dereotu çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır. 1 çay bardağı inek sütünün 2 katı kalsiyum içerir. 1 çay bardağı inek sütünde 120 mg kalsiyum bulunurken, 100 gr dereotunda bu oran 230 mg’dır. Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu için kemik sağlığına çok faydalıdır. Dolayısıyla osteoporoza karşı vazgeçilmez bir besindir. Özellikle kadınların bol miktarda dereotu tüketmesi, diğer vitaminlerle birlikte kalsiyum takviyesi almalarını sağlayacaktır.

Antibakteriyel etki göstererek vücudu koruyor



Dereotunun en çok spazm çözücü, idrar söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcı etkisinin ön plana çıktığını belirten Beslenme Uzmanı Banu Eroğuz Demirözü, dereotunun nelere iyi geldiğini ve diğer faydalarını şöyle anlattı: "Dereotu inek sütünden 2 kat daha fazla kalsiyum içermektedir. Magnezyum ve potasyum bakımından da oldukça zengindir. Özellikle magnezyum kemik gelişimi için oldukça önemli bir mineraldir. Ayrıca sapları ve yaprakları E ve C vitaminlerinden zengindir. Yapılan araştırmalarda antimikrobiyal etkisi tespit edilmiştir. Bazı tür bakterilerin de büyümesini engelleyerek antibakteriyel etki göstererek vücudu korur. Bu sebeple özellikle idrar yolu rahatsızlıklarında ve ishal tedavisinde yardımcı etkileri vardır. Kolesterol ve lipit düşürücü etkisi olduğunu gösteren araştırmalar da vardır. Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücuttan serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur. Yapısında bulunan anethine ve coumarin maddelerinden dolayı da kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.