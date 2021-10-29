Takım Yıldızları Ve İsimleri Nelerdir? Astronomide Takım Yıldızları Ne İşe Yarar

Takım yıldızlarına verilen isimler onların gökyüzündeki durumlarının herhangi bir varlığa benzetilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bu isimler yıldızlar arasında zihinde canlandırılan bir çizginin çekilmesi sonucunda neye benzediyse onun adının konulması olarak belirtilmektedir.

Takım Yıldızları ve İsimleri Nelerdir?

Takım yıldızları, gökyüzünde bölünmüş olarak ifade edilen 88 alanın her birine verilen isimler olarak ifade edilmektedir. Bazı parlak görünümlü takım yıldızları çeşitli nesnelere benzetilmelerinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Örneğin bir avcıyı çağrıştıran yıldıza avcı takım yıldızı adı verilerken aslan şeklinde olan başka bir yıldız grubuna da aslan takım yıldızı adı verilmektedir. Takım yıldızları hakkında eski çağlarda yaşayan insanlar çeşitli nesnelere benzettikleri bu yıldızların ilahi bir güç tarafından gökyüzüne çıkarıldıkları şeklinde bir inanış geliştirmişlerdir. Takım yıldızlarına bu isimleri verenler çoğunlukla Romalılar ve Yunanlılar olmaktadır. Bazı kaynaklar da takım yıldızlarına Babillerinde çeşitli isimler verdiği ifade edilmektedir.

Takım yıldızları karanlık gecelerde kendilerini daha çok belli eden yıldız kümeleri olarak bilinmektedir. Gökyüzünde diğer yıldızlara göre daha çok parlayan yıldızlar bazı olaylar hakkında tahminde bulunulmasına katkı sağlamaktadır. Günümüzde astronominin gelişmesi ile gökyüzü hakkında daha çok bilgi sahibi olunmaktadır. Gökyüzü koordinat sistemlerinin tanımlanması sonucunda izlenmek istenen gök cisimleri daha kolay bir şekilde gözlenebilmektedir.

Eski çağlarda yıldızlara verilen isimlerin birçoğu mitolojik kişi ya da hayvan isimleri olurken günümüze yaklaştıkça yıldızlara verilen isimler farklılaşmaktadır. Takım yıldızlarının yerleri fazla değişmemekte olup bazen aynı yerde kımıldadıkları belirtilmektedir. Takım yıldızlarına verilen bazı isimleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Pompa Takımyıldızı

- Cennet kuşu Takımyıldızı

- Kova Takımyıldızı

- Kartal Takımyıldızı

- Sunak Takımyıldızı

- Arabacı Takımyıldızı

- Çelikkalem Takımyıldızı

- Zürafa Takımyıldızı

- Yengeç Takımyıldızı

- Av Köpekleri Takımyıldızı

- Büyük Köpek Takımyıldızı

- Küçük Köpek Takımyıldızı

- Oğlak Takımyıldızı

- Karina Takımyıldızı

- Koltuk Takımyıldızı

- Erboğa Takımyıldızı

- Balina Takımyıldızı

- Bukalemun Takımyıldızı

- Pergel Takımyıldızı

- Güvercin Takımyıldızı

- Avcı Takımyıldızı

- Kraliçe Takımyıldızı

- Andromeda Takımyıldızı

- Çoban Takımyıldızı

- Koç Takımyıldızı

- Kral Takımyıldızı

- Irmak Takımyıldızı

- Başak Takımyıldızı

- Yelken Takımyıldızı

- Su Yılanı Takımyıldızı

- Karga Takımyıldızı

- Tavşan Takımyıldızı

- Üçgen Takımyıldızı

- Berenices’in Saçı Takımyıldızı

- Küçük ayı Takımyıldızı

- Büyük ayı Takımyıldızı

- Ejderha Takımyıldızı

Astronomide Takım Yıldızları Ne İşe Yarar?

Astronomide takım yıldızları bazı astrolojik olaylar hakkında tahminde bulunmak için kullanıldığı gibi eskiden farklı amaçlar içinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Bunlardan biri de yılın belirli zamanlarında belirli yerlerde yer alan bu takım yıldızları mevsimleri izlemek amacıyla kullanıldığı şeklinde olmaktadır. Takım yıldızları ayrıca çok uzakta yer alan ve etrafındaki yıldızlara göre daha parlak olan yıldızlar oldukları için eskiden insanların göz sağlığı hakkında fikir edinmek için de kullanılmaktadır. Takım yıldızları sayesinde yön tayini yapılması mümkün olmaktadır. Takım yıldızları amatör gökbilimcilere bazı yıldızların yerlerini belirtmesi açısından da önemli olmaktadır.