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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Tahta mandallardan uçak yapıyoruz!

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Tahta mandallardan uçak yapıyoruz!
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Uçaklarımızı kendi gökyüzümüzde uçurmaya hazır mıyız? Cevabınız evet ise sizi ve çocuklarınızı tahta mandallardan uçak yapımına davet ediyoruz. El becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bu etkinlik çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. İşte, karantina günlerinde evden dışarı çıkamayan çocuklar için basit ama eğlenceli etkinlik önerisi…

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını sıralıyor…

Malzemeler

-3 det abeslang (dil çubuğu)

-1 adet mandal

-Sulu boya

-Yapıştırıcı

Yapılışı

Uçağın gövdesi olarak kullanacağınız mandalı çocuğunuz ile birlikte istediğiniz renge boyayın.

Dil çubuklarını da zevkinize göre boyayarak kurumasını bekleyin.

Kuruyan dil çubuklarından bir tanesini küçük bir parçaya bölün.

Mandalın ön kısmına, alt ve üste gelecek şekilde dil çubuklarını yapıştırın.

Daha önce iki küçük parçaya ayırdığınız dil çubuğunu uçağın arka kanadı olacak şekilde yerleştirin.

Uçağınız uçmaya hazır, iyi yolculuklar!

Tahta mandallardan uçak yapıyoruz

Öneri: Dilerseniz bu mandalları çocuk odası için dekoratif obje olarak da kullanabilirsiniz. Mandalın ortasına ip asarak çocuğunuzun odasında tavana ya da kapı pervazına yerleştirip uçmasını sağlayabilirsiniz. Rengarenk uçaklar çocuk odasına hareket katacak.

Not: Bu etkinlik 4-5 yaş çocuklar için uygundur.

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