Sevgililer Günü için romantik bir menü

Sevgililer Günü’nün keyfini evde çıkarmak isteyenler, bu özel günde sevgilinize romantik bir akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz? Sizler için lezzetli bir menü hazırladık. İşte birbirinden enfes tarifler…

Dana stroganof

Malzemeler

500 gr. dana eti,

2 ActiFry kaşığı sıvı yağ,

150 gr. soğan,

1/2 ActiFry kaşığı kırmızı toz biber,

70 gr. krema,

1/2 ActiFry kaşığı tuz,

Karabiber.

Hazırlanışı

Soğanları soyup yarım ay şeklinde ince ince doğrayın. Dana etlerini 5 cm. uzunluğunda ve 1 cm. kalınlığında şeritler halinde kesin.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra etleri ilave edip 10 dakika pişirin. Soğanları ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Kırmızı toz biberi etlerin üzerine serpip 5 dakika; tuz ve kremayı ekleyip 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Etleri pişirme süresi boyunca, her 3-4 dakikada bir tahta kaşık veya spatula ile karıştırın.

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Domates soslu patatesler

Malzemeler

800 gr. ufak patates

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

12 adet siyah zeytin(çekirdekleri çıkartılmış)

150 ml. su

Mercanköşk, tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Domatesleri sıcak suda blanşe edip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğan ve sarımsağı soyun. Sarımsağı ezin. Patatesleri temizleyip soyun. Biberleri ve soğanı uzunlamasına ince ince doğrayın. Zeytinyağını NutriCook tenceresinde ısıtın. Patatesleri sürekli karıştırarak zeytinyağında soteleyin. Soğan, biber, sarımsak, domates ve kıyılmış mercanköşkü ekleyin. Tuz, biber ile tatlandırın. Son olarak suyu ilave edin ve NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 10 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

10:00 + 06:00

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. İnce kıydığınız siyah zeytinlerle karıştırıp servis yapın.

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Sebze tabağı

Malzemeler

2 adet kabak

2 adet turp

3 adet havuç

1 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr. çırpılmış labne peyniri

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sos için: Bir kasenin içinde peynir, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın.

Sarımsağı ezip karışıma ilave edin. Buzdolabında en az 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Sebzeler için: Kabak ve turbu temizleyin. Kabakları dilimleyin. Turpları ikiye kesin. Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Havucun kabuklarını kazıyıp boylamasına ikiye kesin. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve içine sebzeleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

05:00 + 04:00

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Yanında peynirli sos ile servis yapın.

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Karaorman pastası

Malzemeler

380 gr vişne

350 gr kremşanti

200 ml vişne suyu

150 gr damla çikolata

Hazırlanışı

Karaorman Pastası yapmak için Tefal kilitli geçmeli kek kalıbı ile pişirdiğiniz ve ortadan ikiye böldüğünüz pandispanyayı vişne suyu ile ıslatın. Üzerine kremşantiyi yayın. Vişneleri dizin. Damla çikolatalarıı serpiştirin. Tekrar bir kat daha krem şanti koyun ve pandispanyanın diğer katını üste yerleştirin. Vişne suyu ile tekrar ıslatın. Kremşanti ile üstünü ve kenarlarını tamamen kaplanacak şekilde sıvayın. Pastayı bir sos telinin üzerine alın. Üstüne çikolata sosu dökün. Krem şanti ve vişne ile süsleyin. En son çikolata rendesi serperek servis yapabilirsiniz.

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