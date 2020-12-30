Pikan cevizi tam bir vitamin zengini! Günde bir avuç yerseniz…

Pikan cevizinin faydalarından bahseden Beyin Cerrahı Doç. Dr. Tufan Cansever “Pikan cevizi, ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar, kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada da etkili rol oynar. Pikan cevizi; folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi minerallerin önemli bir kaynağıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir. Daha önemlisi B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 zengini olan pikan cevizi, iştahı dengeler ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi kullanmasında yardımcı olur. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişmine katkı sağlar’’ dedi.

Günde bir avuç yendiğinde hafızayı güçlendiriyor

Pikan cevizinin beyin gelişimine katkılarından bahsederken özellikle yoğun sınav dönemindeki öğrencilerin beslenmesine de dikkat çeken Doç. Dr. Tufan Cansever “Öğrencinin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar. Elbette başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de okul / sınav başarısına katkıda bulunur. Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlendiğinden günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar” dedi.

Serin yerde saklanmalı, her gün tüketilmeli

Fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği ve badem gibi yağlı tohumlu besinlerin B grubu vitaminleri, mineraller, yağ ve protein bakımından zengin besinler olduğunu, her gün belirli bir miktarda tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Y. Birol Saygı, bu besinlerdeki böceklenme ve küflenmeye karşı uyardı: "Küflerin hedef organı karaciğer olmakla birlikte diğer dokularda da hasarlara veya tümörlere neden olabilir. Saklanan yerlerin bağıl nem oranları % 60’tan fazla olmamalı. Tuz, nemi çektiğinden evde yağlı tohumları saklarken iri tuz kullanılmalı. Serin yer tercih edilmeli."

Gıdaların üretimlerinden tüketimlerine kadar geçen süreler içerisinde çeşitli nedenlerle bozulduğunu anlatan Saygı, bu bozulma faktörlerinin önemli bir grubunu mikroorganizmaların oluşturduğunu söyledi. Yağlı tohumların uygun koşullarda saklanmazlarsa, böceklenebileceklerini ve küfleneceklerini ifade eden Saygı, "Küfler 'aflatoksinler' denilen zararlı öğeler üretirler. Önemli bir besin toksini olan aflatoksinlerin hedef organı karaciğer olmakla birlikte diğer dokularda da hasarlara veya tümörlere neden olabilir" dedi. Yağlı tohumlardaki küflenmeyi önlemek için uygun zamanda hasat edilmesi gerektiğinin altını çizen Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasat toprak üzerinde bırakılmamalıdır. Bozulmayı önlemede en önemli nokta, nem kontrolüdür. Fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarda nem oranı % 5’ten fazla olmamalıdır. Saklanan yerlerin bağıl nem oranları % 60’tan fazla olmamalıdır. Tuz, nemi çektiğinden evde yağlı tohumları saklarken iri tuz kullanılmalıdır. Yer fıstığı, fındık, diğer fıstıklar, ceviz, nemli ve sıcak yerlerde saklandıklarında küflenirler. Bu nedenle yağlı tohumlar, serin yerde saklanmalıdır."