Pandemi sürecinde yaygınlaştı! Tedavi edilmezse...

Yaşadığımız dijital çağda, birçok ihtiyacımızı telefon, tablet ve bilgisayar ile karşılıyoruz. Bu durumda duruş bozukluklarına yanlış oturuş pozisyonlarına neden olabiliyor. Sonuç olarak da birçok sağlık sorunu ile karşılaşabiliyoruz. Bunlardan biri de son zamanlarda daha çok artış gösteren ‘Boyun düzleşmesi’.

Telefona bakmak boyundaki baskıyı 6 kat arttırabilir

Bir telefona bakmak için boynu 60 derecelik bir açıyla döndürmek, boynunuzdaki baskıyı 5-6 kat artıracağına dikkat çeken Dr. İmdat Özkul, “Aynı zamanda bilgisayar ekranlarının çalışırken genellikle çok aşağıda konumlandırılması da gün boyu ileri bir baş pozisyonuna sebep olurken insanların telefonlarını kontrol etme takıntıları bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan etkenler arasında büyük paya sahip. Omurgayı oluşturan 33 omurun yedisi boyun bölgesinde bulunuyor. Normalde bunların dizilimi “C” şeklindedir. Çeşitli sebeplerle bu dizilim “I” şekline dönebilir, hatta ileri durumlarda ters “C” olabilir. Uyuşma, karıncalanma, zayıflık hissi, o bölgede artan ağrılar bu durumun belirtileri arasında gösterilebilir. Önceden bu rahatsızlık daha ileri yaşlarda ortaya çıkarken, şimdilerde özellikle dijitalleşme ile birlikte daha erken yaşlarda görülebiliyor”dedi.

Pandemi sürecinde artış gösterdi

Özkul sözlerine şöyle devam etti:” Tedavisi ise fizik tedavi ve egzersiz. Gün içinde gerçekleştirdiğimiz aktivitelerde doğru pozisyon çok önemli. Ağır yük kaldırmak, uzun süre öne eğilerek çalışmak, yüksek yastık kullanmak ya da en çok yaptığımız şey olan koltukta başımızı yaslayarak dinlenmek bu rahatsızlığa sebep olabilir. Pandemi döneminde bu sorun daha çok artış gösterdi. Bu durum tedavi edilmediği takdirde ise ağrıların şiddeti artar, kişide mutsuzluk hakim olur, dengesizlik ve boyun fıtığı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.”