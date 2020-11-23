Pandemi sürecinde diş ve ağız sağlığı nasıl korunmalı?

Koronavirüs salgınında ağız ve diş bakımı, en ideal şekliyle gerçekleştirilmelidir. Yapılan araştırmaların sonuçları incelediğinde, virüsün kişiler arasındaki bulaşın genellikle nefes yolu ile gerçekleştiği görülmektedir. Tükürük de en önemli bulaş yollarından biridir. Ağız ve dişler, bulaş bölgesinin başlangıç kısmında bulunur. Ağız ve dişlerin tümü, yeterli bakım ve hijyen sağlanamadığı takdirde, virüsün barınabilmesi için mükemmel bir ortam hazırlayabilir. İşte tüm bu nedenlerle, koronavirüs döneminde, ağız ve diş bakımına normalden daha çok önem verilmesi şarttır.

Doğru ağız bakımı nasıl olmalı?

-Dişler günde minimum 2 veya 3 defa özenli bir şekilde fırçalanmalıdır.

-Her fırçalama en az 2 dakika boyunca devam etmelidir.

-Fırça hareketi diş etlerine zarar vermeden, diş etinden dişlerin bulunduğu yöne doğru yapılmalıdır.

-Diş fırçalamaya ek olarak, günde 1 kez diş ipi, ara yüz fırçası veya ağız duşu kullanılmalıdır.

-Gün içinde alkollü gargara yapılmalıdır (Çünkü tükürükte de virüs bulunur ve alkol virüsü etkisiz hale getirir).

-Ağız hijyeninin kötü olması, virüsün çevreye yayılması konusunda tehdit teşkil etmektedir.

-Diş ipi, gargara, ara yüz fırçası ve ağız duşu istenilen hijyeninin sağlanmasına yardımcı olsa da, diş fırçalamanın yerine geçmez. Bu nedenle diş fırçalamak en temel temizlik aracıdır.

-Koronavirüs salgınında ağız ve diş bakımı, doğru ve detaylı yapıldığı takdirde, bulaş riski azalacaktır. Aynı zamanda kişilerin diş sağlığına da olumlu yansıyacaktır. Unutulmamalıdır ki; sabah ve akşam yeterli sürede ayna karşısında yapılan temizlik ile sadece dişler değil, bununla birlikte tüm vücut sağlığı da korunmuş olur.

COVID-19 salgınında diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmeliyiz?

Koronavirüs salgınından bağımsız olarak, her kullanımdan sonra diş fırçasının temizlenmesi gerektiği biz uzmanlar tarafından sürekli olarak vurgulanıyor.

Kişilerin COVID-19 testinin pozitif sonuç vermesi veya bu hastalığı yendiklerinden emin olmaları da dahil olmak üzere, herhangi bir hastalığın iyileşme döneminde olanların, mutlaka ama mutlaka diş fırçalarını değiştirmeleri çok doğru bir davranış olacaktır.

Fırça değişimi fırça kıllarının deforme olduğu ve temizleme özelliğinin azaldığı zaman yapılmalıdır. Bu süre ortalama 2- 3 aydır.

Eğer değiştirme imkanı yoksa bile, fırçayı kullanacakları süre boyunca yine her fırçalama işleminin ardından, bakterileri minimize etmeye yardımcı olmak için fırça başlığını detaylı bir şekilde dezenfekte etmek fayda sağlayacaktır.