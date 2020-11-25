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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Pandemi döneminde yaşadığımız kaygıyı nasıl azaltabiliriz?

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Pandemi döneminde yaşadığımız kaygıyı nasıl azaltabiliriz?
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Pandemi dönemi, yoğun kaygı yaşayan kişiler başta olmak üzere pek çok insanı etkiledi. Pandemi sürecinin psikolojik etkileri virüs kadar hızla yayıldı. Kaygı bozukluklarının EMDR ile tedavi edilebileceğinin altını çizen Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, bu tedavinin detaylarından bahsetti; koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkabileceğimizi anlattı.

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